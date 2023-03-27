التقى نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي مع سفيرة الجمهورية الفرنسية الصديقة لدى الكويت كلير لو فليشر، حيث تم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها على كافة المجالات والأصعدة، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في الساحتين الإقليمية والدولية.



كما استقبل نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي في ديوان عام الوزارة سفير الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة لدى الكويت عبدالمالك بوهدو، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت، حيث تم التطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.



وأشاد نائب الوزير خلال اللقاء بجهود السفير الجزائري وإسهاماته التي قدمها في تطوير العلاقات الكويتية ـ الجزائرية، متمنيا له كل التوفيق والسداد في حياته المهنية القادمة.