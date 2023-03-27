أعلن الأمين العام المساعد للاتحاد الهندسي الخليجي عضو جمعية المهندسين م.معجب العجمي موافقة الكويت على طلب «المهندسين القطرية» انتقال الأمانة العامة للاتحاد الى الدوحة بعد انقضاء مدتها في الكويت، موضحا أن الزملاء في قطر وافقوا على انتقال منصب الأمين العام من البحرين الى الكويت قبل الدوحة وأن المجلس الأعلى للاتحاد اعتمد هذا الطلب.



وأشار العجمي إلى أن «المهندسين» جددت حرصها على التضامن الهندسي لدول الخليج العربية، حيث أبدت دعما لتقرير الأمانة العامة ولقرارات المجلس الأعلى للاتحاد في دورته الرابعة والعشرين، لافتا الى اعتماد القرارات الخاصة باللجنة الاستشارية للاتحاد وتوقيع مذكرة التفاهم مع مجلس المهندسين البريطاني وإقرار التقرير المالي للاتحاد، وتوجه بالشكر الكبير للجهود الكبيرة التي بذلها الزملاء في قطر لاستضافة الملتقى الأخير بالدوحة.



وأضاف العجمي، في تصريح صحافي في ختام مشاركته في الاجتماعات الدورية للاتحاد الهندسي الخليجي، أن الكويت دعمت قرار المجلس الأعلى للاتحاد طلب الانضمام الى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليجي العربية، مضيفا أنه تمت الموافقة على طلب جمعية المهندسين الإماراتية عقد الملتقى الهندسي الخليجي المقبل في دولة الامارات العربية الشقيقة خلال الربع الأول من العام المقبل.



وأكد العجمي أن ملتقى الامارات سيكون بعنوان «الهندسة الذكية لغد أفضل»، مضيفا أنه ستتم مناقشة هذا الموضوع من خلال أربعة محاور رئيسية: الأول، البنية التحتية الذكية وأنظمة البناء، والثاني الأنظمة الذاتية والروبوتات، الثالث الهندسة الحيوية والتقنيات الطبية الحيوية وأخيرا الأمن السيبراني في النظم الهندسية، وأن الأشقاء في الإمارات سيحددون موعد الانعقاد ومواعيد تقديم أوراق العمل والمشاركة.