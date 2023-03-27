بشرى شعبان



كشف مصدر خاص في وزارة الشؤون لـ«الأنباء» عن أن الوزارة ستتسلم مجمع رعاية الأحداث من وزارة الأشغال بعد شهر رمضان، وذلك بعد أن تم الانتهاء من إيصال التيار الكهربائي، لافتا إلى أن المبنى أصبح جاهزا للتشغيل وهو مخصص لنزلاء إدارة الأحداث في كل من إدارات الضيافة، الملاحظة، الرعاية الاجتماعية، ومركز التقويم الخاص بالفتيان.



وأوضح المصدر أن الإدارة المركزية والدور الخاصة بالفتيات ستبقى في مجمع دور الرعاية الاجتماعية بالصليبخات.



ويعتبر المجمع الجديد من المباني النموذجية لخدمة الأحداث ويشكل نقلة نوعية لرعاية الأحداث لما يتضمنه من خدمات متنوعة من مدارس ومراكز تحفيظ قرآن وأنشطة رياضية وورش فنية متكاملة.