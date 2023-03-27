الجو دافئ نهاراً ومائل للبرودة ليل الثلاثاء والأربعاء



قالت إدارة الأرصاد الجوية، إن البلاد تأثرت بحالة مطرية بدأت صباح أمس وازدادت شدتها تدريجيا مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، متوقعة أن يبدأ الطقس بالتحسن مع تقدم مرتفع جوي وفرصة لتشكل الضباب.



وأوضح مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لـ «كونا»، أن الطقس يشهد تشكلا للسحب الركامية مع فرصة لأمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة الشدة.



وأضاف أن الرياح تكون جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية نشطة السرعة تصل إلى أكثر من 60 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار على بعض المناطق وترتفع الأمواج البحرية إلى أكثر من 7 أقدام.



وتوقع أن يكون الطقس دافئا في النهار ومائلا للبرودة ليلا يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، على أن تعود فرص سقوط الأمطار مرة أخرى مساء الخميس المقبل.



من جانبها، دعت قوة الإطفاء العام لمواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر نظرا إلى عدم استقرار الحالة الجوية بالبلاد. وأهابت «الإطفاء» في بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجميع، للاتصال على هاتف الطوارئ (رقم 112) عند الضرورة لتقديم المساعدة.