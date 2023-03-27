أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للأسر المتعففة م.بدر المبارك عن تهانيه الحارة للكويت قيادة وحكومة وشعبا لحلول شهر رمضان المبارك، معبرا عن خالص أمنياته بأن يكون في مقدم الشهر المبارك على الكويت البركة والأمن الدائم والنعم الموفورة، وأن يكون أهلها بأفضل الأحوال، وأن يهله عليهم وهم يتمتعون بأثواب الصحة والعافية، جاء ذلك على هامش إطلاق الجمعية للتقرير السنوي عن أعمالها وبرامجها ومشاريعها عن السنة الماضية 2022.



وقال المبارك، الذي اعتمد التقرير السنوي للجمعية، إن مجمل ما أنفقته الجمعية على برامجها ومشاريعها العام الماضي 2022 زاد على المليون و750 ألف دينار مقارنة بالسنة الماضية والتي زاد حجم الإنفاق فيها على المليون ونصف المليون دينار، حيث تنوعت المشاريع التي شملتها رعاية الجمعية ودعمها لصالح المستفيدين من الأسر المحتاجة والمتعففة مثل (كفالة الأيتام ودعم الطلبة وكفالة الأسر المتعففة وبطاقة الجود وترميم منازل الأسر المتعففة ودعم الغارمين وإفطار الصائمين والأضاحي وسقيا الماء ومشاريع القرآن الكريم..) وغيرها من المشاريع المخصصة داخل الكويت.



وأكد المبارك أن الجمعية على استعداد تام لاستقبال زكوات وتبرعات المحسنين سواء في مقرها أو في فروعها أو من خلال موقعها أو من خلال مندوبيها لتوزيعها على الأسر المحتاجة والمتعففة داخل الكويت وفق الكشوف التفصيلية التي تملكها الجمعية كقاعدة بيانات للكثير من الحالات التي تقدمت لديها، مشيرا إلى أن العديد منهم بحاجة ماسة للمساعدة والدعم وتقديم العون في مجالات بعينها تستدعي التدخل لتخفيف الأعباء المادية عن كاهلها.