فهد الشراح: التعاون مع «Technogym» يستهدف تشجيع الناس على تبني أسلوب حياة صحي



ضمن مبادراته المتواصلة لترسيخ مبادئ الاستدامة المجتمعية، وبعد الإقبال القياسي على أسبوع الفعالــيــات الرياضـــيــة الرمضانية لبنك الخليج «GB Fit» في مول 360 العام الماضي، أطلق البنك هذا العام فعاليات رياضية مميزة في حديقة الشهيد، بالتعاون مع شركة اليسرة ويلنس، من 27 مارس إلى 1 ابريل المقبل.



وتقام المسابقات الرياضية يوميا من خلال عدة تمارين مختلفة في الحديقة، مزودة بالأجهزة الرياضية، مع مدربين متخصصين على مستوى عال من الكفاءة، على أن يتم الاشتراك من خلال تطبيق Technogym أو بالتوجه مباشرة إلى حديقة الشهيد.



وانطلاقا من حرصه على التواصل مع الجمهور والعملاء بمختلف المناسبات، سيتم إجراء مسابقة افتراضية طوال شهر رمضان على تطبيق Technogym، تعتمد المنافسة على مقاييس Technogym المتعلقة بحرق السعرات الحرارية والنشاط.



وحرصا من بنك الخليج على إضفاء أجواء من المنافسة الرياضية على فعاليات GB Fit الرياضية سيتم الإعلان عن 6 فائزين يوميا، كما سيتم اختيار 3 فائزين من المشاركين بالمسابقات الافتراضــيــة، ويحصــل الفائزون على جوائز قيمة من البنك.



وقال نائب مدير الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج فهد الشراح إن الفعاليات تستهدف تشجيع الناس على تبني أسلوب حياة صحي خلال رمضان المبارك، بما يتوافق مع روحانيات الشهر الفضيل، وينعكس إيجابا على نمط الحياة في المجتمع طوال العام.



وأشار إلى أن تلك المبادرة تأتي ضمن مبادرات الاستدامة المجتمعية التي ينظمها ويشارك فيها بنك الخليج على مدار العام، لاسيما في شهر رمضان الكريم، وذلك من خلال مجتمع بنك الخليج «GB COMMUNITY»، لتعزيز التواصل مع الجمهور، وللمحافظة على مكانة بنك الخليج باعتباره البنك الأقرب إلى المجتمع.



من جانبها، قالت مديرة العلامة التجارية في شركة اليسرة ويلنس فاطمة بوحيمد: «سعداء بالتعاون مع بنك الخليج في تنظيم فعـالـيـــــات Technogym الافتراضية طوال شهر رمضان والفعلية على مدى 6 أيام في حديقة الشهيد، بهدف تغيير نهج ونمط حياة الناس ليكون أكثر صحة عبر ممارسة الرياضة».