في رمضان هذا العام، يرحب فندق فورسيزونز الكويت بالضيوف للاحتفال بالتقاليد الخاصة بالشهر الكريم من خلال احتفالات كلها دفء ومحبة تجمع كل العائلة والأصدقاء معا في أجواء أنيقة ملهمة. تجمع لقاءات رمضان بين المأكولات الرائعة والموسيقى الحية وكرم الضيافة المميز من فورسيزونز، في أجواء ساحرة تليق بفرحة شهر الخير.



ويقول مارتن كيبينغ المدير العام في فندق فورسيزونز «يشرفنا أن نرحب بضيوفنا للاحتفال بشهر رمضان المبارك في فندق فورسيزونز. من خلال تقديم تجارب الطهي الرائعة ومزجها بكرم الضيافة والتواصل الحقيقي مع زوارنا لصنع ذكريات ثمينة معنا بأسلوب لا ينسى».



وتقام احتفالات الشهر الكريم المميزة في أجواء خيمة جواهر الفخمة والراقية التي تستضيف لغاية 600 زائر وتم تصميمها على أيدي فريق عالمي من الخبراء لتعكس بتصميمها الحرفية العربية التقليدية في أجواء أنيقة ولتقدم للزوار تجارب متنوعة تبدأ مع اختيار المقاعد ووصولا إلى لاونج الـ VIP والمجالس الستة الحصرية لتوفير الخصوصـيـــة للعائلات والأصدقاء.



وخــــلال احـتـفـــالات الشهر الفضيل في فندق فورسيـزونــز الكويــت، تستعرض شركة الملا موتورز سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر 2023 الجديدة كليا عند المدخل الرئيسي للفندق، لتتيح لزوار الفندق فرصة الاطلاع على تفاصيل ومميزات هذه السيارة الفاخرة واستكشاف مواصفاتها وأدائها.



فيما ستعرض شركة الملا أوتو سيارة MDX Type S - ACURA التي تتفوق بأدائها على الطرقات، بطابع يدمج بين جودة الأداء والفخامة الذي تبحث عنه كل عائلة، والتي ستكون متاحة لجميع زوار فندق فورسيزونز طوال أيام شهر رمضان المبارك.



وتجربة مذاق فاخرة تنتظر الضيوف مع تقاليد مميزة ووجبات فاخرة للإفطار أو للاحتفال بـ«الغبقة» السخية من إعداد الشيف التنفيذي تييري بابييه، وتتنوع فيها الاختيارات من الأطعمة التقليدية مثل الجريش والهريـــس والمجبـــوس والنكهات الآسيوية المبهرة من مطعم سنتوهو والأطباق الإيطالية الشهية من مطعم داي فورني، بالإضافة إلى الأطباق الشرق أوسطية والعربية التقليدية.