وصلت ست نساء إلى جزيرة موريا في بولينيزيا الفرنسية بعدما تناوبن على التجديف في مياه المحيط الهادئ لثمانين يوما انطلاقا من البيرو، في مبادرة تضامنية مع مرضى السرطان.



وترمي المشاركات في هذه المغامرة الرياضية المسماة «كاب أوبتيمسيت» إلى مساعدة الأطفال المصابين بالسرطان ودعم الأشخــــاص المواكبين لهـــم.



وبعدما انطلقن في الرابع من يناير من ليما، استقبلت المشاركات في المبادرة، وهن خمس فرنسيات وإسبانيــــة، على بعد نحو ثمانيـــة آلاف كيلومتر من نقطة الانطلاق، من جانب المئات من سكان بولينيزيا، بينهم بعـــض المصابين بالسرطان.



وهن اجتزن الأمتار الأخيرة على قـــــارب تقليــــدي يضم ستة مقاعد، قبل لم الشمل مع عائلاتهن.