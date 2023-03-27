

محمد الجلاهمة



أحبط رجال جمارك المستودعات الجمركية محاولة إدخال 18 مليون حبة «بان» مهربة في شحنتين عبارة عن 4 كونتينرات، حيث ‫‬اشتبه مفتش جمركي بها، وبناء عليه تم تفتيش الشحنة الأولى التي كانت عبارة عن 2 كونتينر يحتويان على 27 طنا ونصف الطن، وبالتدقيق على الشحنة الأولى تبين أنها تحتوي على 735 كيسا بداخلها 2000 كيس من نوع «بان»، وبداخل كل كيس 100 علبة بكل واحدة منها 60 حبة، وذلك بإجمالي 12 مليون حبة من نوع «بان»، ‫‬وبتفتيش الشحنة الثانية تبين أنه تم وضع ملابس في الواجهة الأمامية حتى منتصف الكونتينر، وعند إزالتها تم العثور على 500 كرتون في كل كونتينر بإجمالي 1000 كرتون، كل واحد منها يحتوي على 100 كيس من نوع «بان»، وكل كيس بداخله 60 حبة بإجمالي 6 ملايين حبة «بان».