القاهرة ـ ناهد إمام



أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي المعاملات المالية التي تمت من خلال شبكة المدفوعات اللحظية «إنستا باي» خلال العام المالي مارس 2022 ـ مارس 2023 بلغ نحو 112.7 مليار جنيه، من خلال 20 مليونا و300 ألف معاملة، نفذها مليونان و160 ألف مستخدم.



وقال البنك المركزي ـ في بيان امس ـ إن نحو 70% من المعاملات جرت بعد مواعيد العمل الرسمية، فيما بلغت المعاملات التي جرت خلال المواعيد الرسمية 30% فقط من إجمالي المعاملات. وأوضح أن خدمات «إنستا باي» شملت التحويل اللحظي والاستعلام عند الرصيد وكشف الحساب المختصر وخدمات التبرعات.