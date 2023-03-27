

ياسر العيلة



وسط أجواء رمضانية جميلة، أقام الفنان والمنتج محمد الحملي مساء أمس الأول في مسرح دار المهن الطبية بالجابرية مؤتمرا صحافيا أعقبه غبقة رمضانية في وجود عدد كبير من النجوم الكبار والشباب والزملاء الإعلاميين من مختلف الصحف والقنوات الفضائية في الكويت، حيث كشف الحملي عن ستة أعمال مسرحية تشارك بها شركة «باك ستيج جروب» في موسم عيد الفطر المقبل.



تواجد خلال المؤتمر نجوم المسلسل التراثي «البوشية» الذي يعرض حاليا عبر شاشة تلفزيون الكويت والعديد من القنوات الخليجية، وفي البداية هنأ الحملي الحضور بشهر رمضان المبارك، مشيرا الى أن هذا التجمع ليس مؤتمرا صحافيا فقط وإنما هو «جمعة» زملاء وإخوان، كاشفا عن أن هناك 4 مسرحيات من المسرحيات الست التي سيتم عرضها خلال العيد وهي للأطفال جميعها من تأليف هيا أحمد وإخراجه، وهي «سوبر بوبو» من بطولة عبدالله الرميان وجمال الشطي وعبدالله الشامي وغدير حسن وآخرين، والثانية «زومبي 2» بطولة محمد الحملي وجمال الشطي وعبدالله الرميان، والثالثة «كينج كونغ» وهي غنائية، كتب النص المسرحي لها د.عبدالله خالد، وبطولة أحمد إيراج وشيماء سليمان وسالم المفتاح وعدد من النجوم الشباب، والمسرحية الرابعة هي «الضفادع» بطولة محمد الحملي وسالم المفتاح ومي التميمي وريماس وآخرين، بالإضافة لمسرحيتين للكبار، الأولى هي «زحمة» تأليف بدر محارب وإخراج محمد الحملي وبطولة عبدالرحمن العقل وسماح وأحمد إيراج ومحمد الحملي وعبدالله الرميان وشيماء سليمان وغيرهم، والثانية هي «موجب» التي تم عرضها لمدة خمسة أعوام متتالية، ولكن هذه المرة سيتم تقديمها بفريق عمل شبابي جديد، ومن بطولة جمال الشطي وسوسن هارون ومحمد فايق وأمير مطر وموسى كاظم وسارة القبندي وآخرين.



من جانبه، أكد النجم الكبير جاسم النبهان أهمية الجلسات الرمضانية التي يتجمع فيها الفنانون كما حدث في مسرح محمد الحملي، مشيرا الى أن الجميع الآن بحاجة إلى مثل هذه التجمعات الفنية، لافتا الى أنه يسمي الكويت «استوديو الخليج» لوجود عدد كبير من الفنانين المؤثرين في الدراما الخليجية والعربية.



وتطرق النبهان إلى مسلسل «البوشية» قائلا: العمل تراثي يتحدث عن حقبة زمنية مر بها المجتمع الكويتي، وأنا من الذين عاصروا هذه الفترة الجميلة.



من جانبه، أعرب بطل ومنتج مسلسل «البوشية» وبطل مسرحية «زحمة» الفنان الكبير عبدالرحمن العقل عن سعادته بهذا التجمع ووجه شكره للحملي على الدعوة، ثم تحدث عن مسرحية «زحمة» قائلا: عمل جديد على الحركة المسرحية في الكويت على مستوى التأليف والإخراج والتمثيل.



وقالت الفنانة سماح إنها سعيدة بتواجدها وسط تلك الكوكبة من الفنانين، كاشفة عن أن هذه السنة هي التاسعة لها في عمل مسرحي مع الفنان محمد الحملي، مكملة: أتواجد في العيد من خلال مسرحية «زحمة» التي تضم أحداثها 22 «كاراكتر» من بين هذه الكاراكترات أنا وزميلي الفنان عبدالله الرميان الذي يجسد شخصية زوجي في العمل، ومن خلال زوجين متناقضين سنقدم كاراكترين وكيف يتعاملان مع الزحمة.



بينما قالت الفنانة سلمى سالم: الفنانان عبدالرحمن العقل ومحمد الحملي يستحقان الشكر والثناء لالتزامهما معنا وتهيئتهما لأجواء رائعة وقت تصوير العمل، الذي وصفت كواليسه بأنها من أفضل كواليس الأعمال التي شاركت فيها.



بدوره، تحدث الفنان محمد الصيرفي، قائلا: من الضروري جدا أن يشتغل الممثل مع منتج فنان لأنه يشعر بالممثلين في كل شيء من ناحية التقدير الأدبي والمادي.



من جانبه، أشاد مؤلف «البوشية» فايز العامر بجهود كل الفنانين الذين شاركوا في المسلسل بقيادة المخرج حسين أبل الذي وصف تعامله مع النص بشكل احترافي جدا، معربا عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية تجاه العمل حتى الآن، خاصة أنه التراثي الوحيد على مستوى الخليج هذا العام.



وأعربت الفنانة أحلام حسن عن سعادتها بتحقيق حلم الفنان محمد الحملي في وجود فريقي عمل، وقالت: سأشاهد مسرحية «موجب» بحلتها الجديدة مع وجوه شابة لديهم القدرة على تقديم شيء مميز بلمساتهم وليس بلمساتنا نحن فريق «موجب» السابق، ووجهت كلمات إشادة لكل نجوم مسلسل «البوشية» على الأداء الرائع الذي يقدموه.



فيما قال الفنان عبدالناصر الزاير إنه متواجد كضيف شرف لدعم الشباب والرواد في مسرح دار المهن الطبية للنجم محمد الحملي والأعمال التي يقدمها، خاصة مسرحية «موجب» التي حققت نجاحات كبيرة سابقا، وأكمل: «موجب»، بشكلها الجديد ونجومها الجدد سيقدمون رؤية مختلفة لفكرة الحملي من خلال النص والإخراج.



وأشارت الفنانة سوسن هارون، التي تشارك في بطولة مسرحية «موجب» بشكلها الجديد وتشارك أيضا في مسرحية الأطفال «كينج كونغ»، إلى أنها ليست متخوفة من مسرحية الأطفال، لكنها متخوفة من «موجب»، لأنها تحملها مسؤولية كبيرة، خاصة أن المسرحية حققت نجاحا كبيرا من قبل بنجومها السابقين.