234.9 ألف سيارة في الكويت لديها تأمين شامل.. و1.4 مليون وثيقة تأمين إجباري

187.24 ألف وثيقة تأمين سفر أصدرتها الشركات.. و36.17 ألفاً للتأمين الصحي

309.14 ملايين دينار أقساط التأمين الصحي.. و83.7 مليوناً أنفقت على التأمين الشامل

266 مليون دينار تعويضات مدفوعة للتأمين الصحي.. و49.2 مليوناً دفعت للتأمين الشامل



علي إبراهيم



كشفت بيانات، حصلت عليها «الأنباء»، عن أن إجمالي التعويضات التأمينية المدفوعة من قبل 40 شركة تأمين تعمل في السوق المحلي خلال 2022 بلغ نحو 442.89 مليون دينار، بينما بلغ إجمالي قيمة التعويضات تحت التسوية نحو 329.29 مليون دينار.



وأظهرت البيانات أن عام 2022 سجل نحو 629.9 مليون دينار لإجمالي قيمة الأقساط لجميع شركات التأمين العاملة في السوق الكويتي، فيما بلغ إجمالي عدد وثائق التأمين في البلاد خلال العام ذاته، أكثر من 2.071 مليون وثيقة تأمين.



وتفصيليا، بلغ إجمالي التعويضات التأمينية المدفوعة في السوق المحلي نحو 442.89 مليون دينار، من بينها 344 مليون دينار دفعتها 27 شركة محلية، و98.85 مليون دينار دفعتها الشركات الأجنبية العاملة في السوق المحلي.



وتفصيليا، حلت التعويضات المدفوعة عن التأمين الصحي بالمرتبة الأولى لجهة أكبر قيمة للتعويضات المدفوعة بعدما استحوذت على 60% من إجمالي التعويضات بواقع 266 مليون دينار، فيما حل ثانيا تأمين الحوادث الأخرى بتعويضات قيمتها 58.6 مليون دينار، وحل ثالثا تعويضات تأمين السيارات التكميلي (الشامل) بـ 49.25 مليون دينار، فيما جاء رابعا تعويضات تأمين الحياة الجماعي والتي بلغت قيمتها نحو 43 مليون دينار.



وسجل تأمين السيارات ضد الغير (التأمين الإلزامي) تعويضات تقدر قيمتها بـ 12.74 مليون دينار خلال 2022 ليحل بالمرتبة الخامسة، فيما حلت سادسا تعويضات التأمين ضد الحريق والتي بلغت قيمتها نحو 8.7 ملايين دينار، فيما حلت سابعا تعويضات التأمين البحري والطيران والتي بلغت قيمتها نحو 3.3 ملايين دينار، ليحل ثامنا تأمين الحياة الفردي بتعويضات بلغت قيمتها 1.16 مليون دينار، ثم تعويضات تأمين السفر في المرتبة التاسعة والأخيرة بقيمة 83.12 ألف دينار.



تحت التسوية



وفي السياق ذاته، بلغ إجمالي قيمة التعويضات تحت التسوية لجميع شركات التأمين العاملة في السوق المحلي خلال 2022 نحو 329.29 مليون دينار، من بينها 310.9 ملايين دينار لدى الشركات الكويتية، و18.38 مليون دينار لدى الشركات الأجنبية العاملة في السوق المحلي.

وحلت في المرتبة الأولى التعويضات تحت التسوية لتأمينات الحوادث الأخرى والتي استحوذت على 35% من إجمالي التعويضات تحت التسوية بواقع 115.57 مليون دينار، وحلت ثانيا تعويضات تحت التسوية للتأمين الصحي بقيمة 75.6 مليون دينار، فيما جاءت ثالثا تأمينات الحياة الجماعي بـ 61.6 مليون دينار.



وحلت في المرتبة الرابعة تعويضات تحت التسوية للتأمين ضد الحريق والتي بلغت قيمتها 31.34 مليون دينار تليها في المرتبة الخامسة تأمينات السيارات ضد الغير بقيمة 19.3 مليون دينار ثم تأمين السيارات التكميلي في المرتبة السادسة بـ 14.64 مليون دينار، يليه تأمين بحري وطيران في المرتبة السابعة بتعويضات بلغت قيمتها 8.59 ملايين دينار، ثم تأمينات الحياة الفردي بتعويضات تحت التسوية تبلغ قيمتها 1.79 مليون دينار، تليها في المرتبة التاسعة تعويضات تحت التسوية لوثائق تأمين السفر بـ 743.8 ألف دينار.



الأقساط



سجل عام 2022 نحو 629.9 مليون دينار إجمالي قيمة الأقساط لجميع شركات التأمين العاملة في السوق الكويتي، من بينها 566.6 مليون دينار أقساطا لصالح الشركات الكويتية، و63.3 مليون دينار أقساطا لصالح الشركات الأجنبية العاملة في السوق المحلي.

واستحوذ التأمين الصحي على 49% من إجمالي الأقساط بالقطاع بما قيمته 309.14 ملايين دينار ليحل في المرتبة الأولى لجهة أكبر قيمة أقساط، بينما حل ثانيا التأمين التكميلي على السيارات «التأمين الشامل»، وحل ثالثا التأمين ضد الحوادث الأخرى بإجمالي أقساط بلغ 7.49 ملايين دينار، فيما جاء بالمرتبة الرابعة التأمين الجماعي على على الحياة بإجمالي أقساط بلغت قيمته 55.7 مليون دينار.



وحل في المرتبة الخامسة التأمين ضد الحريق بإجمالي أقساط بلغ 47.4 مليون دينار، فيما جاء سادسا تأمين السيارات ضد الغير بإجمالي أقساط بلغ 31.45 مليون دينار فيما حل سابعا التأمين البحري والطيران بإجمالي أقساط بلغ 18.24 مليون دينار، وجاء في المرتبة الثامنة أقساط التأمين الفردي على الحياة بواقع 12.42 مليون دينار، ثم حل تاسعا أقساط تأمين السفر بـ 1.3 مليون دينار.



عدد الوثائق



بلغ إجمالي عدد وثائق التأمين في الكويت خلال 2022 أكثر من 2.071 مليون وثيقة تأمين، من بينها نحو 1.857 مليون وثيقة تأمين أصدرتها الشركات الكويتية، مقابل 214.24 ألف وثيقة تأمين أصدرتها الشركات الأجنبية العاملة في السوق المحلي.



واستحوذ تأمين السيارات ضد الغير (التأمين الإلزامي) على 69% من عدد الوثائق بـ 1.4 مليون وثيقة تأمين ليحل في المرتبة الأولى لجهة عدد وثائق التأمين، بينما جاء في المرتبة الثانية تأمين السيارات التكميلي والذي بلغ عدد وثائقه نحو 234.94 ألف وثيقة، فيما حل في المرتبة الثالثة وثائق تأمين السفر والتي بلغ عددها نحو 187.24 ألف وثيقة تأمين سفر صدرت في الكويت خلال 2022.



وجاء في المرتبة الرابعة وثائق التأمين ضد الحوادث الأخرى والتي بلغ عددها خلال 2022 نحو 92.36 ألف وثيقة تأمين، تليها في المرتبة الخامسة وثيقة التأمين البحري والطيران والتي بلغ عددها خلال العام 64.16 ألف وثيقة، ثم في المرتبة السادسة وثائق التأمين الصحي والتي بلغ عددها 36.17 ألف وثيقة، تليها في المرتبة السابعة وثائق التأمين ضد الحريق بواقع 18.24 ألف وثيقة بينما جاءت في المرتبة الثامنة وثائق تأمين الحياة الجماعي بواقع 8374 وثيقة تليها في المرتبة التاسعة والأخرة وثائق تأمين الحياة الفردي بـ 1756 وثيقة.