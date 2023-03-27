

أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن اسماء الفائزين في حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار وذلك عن الأسبوع التاسع والعاشر لسنة 2023 بالإضافة الى الاعلان عن الفائز الشهري بـ 1 كيلوغرام من الذهب وهو علي سعد جوهر، وذلك عن شهر فبراير 2023.



والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: محمد نبهان العازمي، شوق محمد الرشيدي، رؤى عيسى الشاهين، منى مبارك المازر، أحمد يوسف حسين، نشميه بهلول الضفيري، يوسف جاسم الكندري، محمد مناحي العتيبي، سعاد أحمد الحلاق، فيصل محمد المخيال، أماني عبدالحميد أبوقماز، مطلق عشوي العنزي، ربيع عثمان غازي، برانكو بوشكوفيتش، محمود حمدي سعد، يوسف عبدالله المنصور، عدنان البريدي، طلال سعود المطيري، عبدالله أحمد القبندي، أحمد عبدالله السريع.



وتتضمن حملة حساب «الرابح»، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنوي»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام الى 536 عميلا.



وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ«بيتك» تحت اشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.



وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز بمعدل 1500 دينار لـ10 عملاء أسبوعيا، و1 كيلو من ذهب «بيتك» لعميل واحد شهريا، و25000 دينار لعميل واحد كل ربع سنة، وبذلك يصل مجموع العملاء الفائزين الى 536 فائزا خلال العام، وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب وهي أن يودع العميل 3 رواتب خلال الاشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب، ويشترط ألا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن 50 دينارا في نهاية كل شهر خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب.