

طارق عرابي



أكد رئيس مجلس إدارة شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين أنور جواد بوخمسين نجاح الشركة في المضي قدما في تحقيق الأرباح والتميز في نتائجها التشغيلية، والحفاظ على المكتسبات وتعزيزها، خلال السنة المالية الماضية.



وأضاف، في كلمته أمام اجتماع العمومية العادية وغير العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والتي عقدت صباح امس في مقر الشركة بنسبة حضور بلغت 75.5%، أن مجلس الإدارة وإدارة الشركة قد التزم بالخطط الموضوعة التي تهدف لتحقيق أعلى ربحية مع أقل هامش من المخاطر، الأمر الذي يعود على الشركة ومساهميها بالخير والنماء.



وأعرب بوخمسين عن سعادته وامتنانه لما حققته الشركة من نتائج متميزة على مدار الأعوام الماضية وخاصة تلك النتائج التي تحققت في نهاية 2022، وذلك على الرغم من العوامل الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية التي كان لها تأثير على أداء الاقتصاد بشكل عام.



وفي الوقت ذاته، أثنى على الدور المحوري الهام لوحدة تنظيم التأمين، والتي استطاعت في وقت وجيز السيطرة والتحكم في صناعة التأمين بالكويت، لاستعادة مكانته التاريخية وتنظيم أعماله وفقا لأفضل الممارسات العالمية، مثمنا جهود الجهات الرقابية بالكويت على الجهد المبذول لتوفير بيئة عمل احترافية للأعمال، وعلى رأسها هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة، وكذلك كل أجهزة وهيئات الكويت.



وأكد تكاتف وتضافر جهود الجميع سواء الهيئات والمؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص على تحقيق رؤية الكويت 2035، لرفعة وازدهار وطننا الحبيب الكويت.



ووافقت الجمعية العامة العادية وغير العادية على جميع بنود جدول الأعمال بما فيها توزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة وشركاء النجاح بواقع 8%، كما وافق على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 25 مليون دينار، عن طريق إصدار أسهم منحة لمساهمي الشركة بنسبة 41.16%، الأمر الذي يساهم في تعزيز قوة المركز المالي للشركة وكفاية رأس المال لمواجهة الالتزامات التي تواجهها، لمواكبة التغيرات والمتطلبات الرقابية والمالية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.