

اختتم مجموعة من موظفي بنك بوبيان البرنامج الخاص بكلية هارفارد للأعمال بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية والخاص بدعم وتنمية القياديين في القطاع المصرفي والمالي في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام مجموعة الموارد البشرية لبنك بوبيان عادل الحماد: يولي بنك بوبيان أهمية كبيرة لتطوير موارده البشرية في الإدارة الوسطى والعليا تحقيقا لأهدافه الرئيسية في تقديم أفضل الخدمات لعملائه.



وأضاف: نؤمن بأن الاستثمار يجب الا يتركز فقط في الخدمات والمنتجات التي نقدمها لعملائنا، لكن يجب ان يمتد ذلك الى الاستثمار الأهم وهو الاستثمار في زيادة خبرات موظفينا المميزين الذين نضع على عاتقهم صناعة المستقبل والتطوير.



وأوضح أن أبرز ما ميز برنامج كلية هارفارد هذا العام أنه جاء مواكبا لخطط البنك في التطوير المؤسسي والاستدامة، وإتاحة الفرصة للمشاركين بتوقع الفرص المستقبلية في الأسواق المالية بجانب فعالية واستخدام التقنيات الجديدة والتكنولوجيا المالية وفهم المخاطر المتوقعة والاستجابات المناسبة للتهديدات السيبرانية وإدارة وقيادة الابتكار الرقمي وفهم وإدارة مخاوف المستثمرين حول الاستدامة.



وحول مضمون البرنامج، أوضح الحماد انه تضمن تطبيق أحدث البحوث وأفضل الممارسات من خلال تزويد المشاركين بالمفاهيم والأدوات اللازمة للقيادة الناجحة في عالم القطاع المالي سريع التغير، وشمل ذلك الكثير من التقنيات المتطورة، وفهم كيفية التعامل مع معوقات التكنولوجيا المالية.



واختتم الحماد مهنئا كلا من إيمان العبدالجادر مدير أول في إدارة تنمية الثروات وأحمد الشطي مساعد مدير عام في إدارة نظم المعلومات وعبدالله زبيد مدير تنفيذي في إدارة رعاية العملاء بما حققوه من خلال مشاركتهم في البرنامج.