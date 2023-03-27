

عقدت مجموعة جي إف إتش المالية اجتماع الجمعية العامة السنوي للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، حيث عقد الاجتماع افتراضيا، وشهد موافقة المساهمين على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6% من القيمة الاسمية لجميع الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزانة، بما يعادل 0.0159 دولار (ما يعادل 0.0060 درهم بحريني، 0.05840 درهم إماراتي) للسهم.



كما تم خلال الاجتماع المصادقة على محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 3 ابريل 2022، تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة أعمال المجموعة لعام 2022، البينات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية حول أنشطة أعمال المجموعة خلال السنة السابقة.



ووافق المساهمون على تعيين يوسف عبدالله تقي كعضو مجلس إدارة تكميلي للمجلس في دورته الحالية، وإعادة تعيين المدقق الخارجي للمجموعة لعام 2023 وفوض مجلس الإدارة بتعيين صانع سوق بجميع أو أي من الأسواق المدرج فيها أسهم المجموعة، وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية، بما في ذلك سلطة تحديد صانع السوق ومدة عقده، وما إلى ذلك من التفاصيل الأخرى ذات الصلة.



وتعليقا على ذلك، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش غازي الهاجري: «في أعقاب عام من النتائج المالية القوية والتقدم الكبير الذي حققناه، نواصل البناء على دعم وثقة مساهمينا في المجموعة وفي استراتيجيتنا. ويسرنا الإعلان عن موافقة المساهمين على توزيع أرباح مجزية مرة أخرى، حيث تواصل المجموعة التركيز على تحقيق القيمة لمساهمينا ومستثمرينا وشركائنا. نسعى للبناء على هذا الزخم في عام 2023، والتركيز على تحقيق المزيد من النمو خلال العام».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية هشام الريس: «نشعر بالامتنان تجاه مساهمينا لدعمهم المستمر وثقتهم في مجموعة جي إف إتش وإستراتيجيتنا، التي مكنتنا من تحقيق مزيد من التقدم عبر أنشطة أعمالنا في 2022، بما في ذلك تحقيق نمو مضاعف في الدخل، استكمال استثمارات جديدة في الأسواق العالمية تفوق 1.2 مليار دولار، وإدراج أسهمنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهو رابع إدراج إقليمي للمجموعة وتوسيع قاعدة المساهمين لتوفير السيولة».



وأضاف: «في ضوء التحسينات المستمرة في أنشطة أعمال المجموعة والمزيد من التنويع والنمو، كان من دواعي سرورنا أيضا أن نحصل على ترقية التصنيف من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات العالمية، التي رفعت تصنيف جي إف إتش إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهذا تأكيد آخر على أننا نواصل تنفيذ استراتيجيتنا ووعودنا لمساهمينا عاما بعد عام»، وتابع بالقول: «على الرغم من التحديات التي سادت عبر الأسواق العالمية في عام 2022 والمستمرة هذا العام، لاتزال استثماراتنا مرنة ونركز على المزيد من ترسيخ وتنويع وجودنا العالمي ومحفظتنا من الأصول بعد توسعنا الناجح العام الماضي. في عام 2022، أنشأت المجموعة مكاتب جديدة في لندن والرياض واستحوذت على شركتين جديدتين لإدارة الأصول المتخصصة في الولايات المتحدة. ستدعم عمليات الاستحواذ هذه النمو الإضافي لمشاريعنا المستقبلية من الاستثمارات الجيدة الأداء والمدرة للدخل في قطاعي الرعاية الصحية والعقارات السكنية».