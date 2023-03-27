

مبارك الخالدي



يسدل الستار الليلة على بطولة «كأس زين» التنشيطية بإقامة المباراة النهائية التي تجمع القادسية والسالمية وذلك في تمام الساعة 9:30 على ستاد الصداقة والسلام.



ومن المتوقع أن يتسم اللقاء بالإثارة والندية كعادة مواجهات الفريقين مؤخرا، خصوصا أنهما يتمتعان باستقرار فني عال انعكس على نتائجهما المتميزة في الآونة الأخيرة.



وكان «الأصفر» قد عبر بسهولة الساحل في نصف النهائي بنتيجة 3-0، بعد أن سجل في وقت مبكر عن طريق المحترف الإيفواري مامادو سورو في الدقيقة 8، ليضيف بعدها أحمد الرياحي هدف التعزيز (16)، وفي الشوط الثاني أضاف نجم الفريق بدر المطوع هدفا ثالثا (78)، بينما حول السالمية تأخره بهدف أمام العربي الى فوز مستحق بنتيجة 3-1، إذ سجل لـ «الأخضر» أحمد حزام الذي خرج بعد الهدف للإصابة، فيما سجل لـ «السماوي» الإيفواري جمعة سعيد في الدقيقة 46، ثم البرازيلي أليكس ليما (77) من ضربة جزاء فالكولومبي كارلوس.

ويغيب عن الفريقين عدد كبير من النجوم المنضمين إلى منتخبنا الوطني الأول والأولمبي والمحترفين الذين تم انتدابهم لمنتخبات بلادهم، لكن صفوفهما تزخر بالعديد من العناصر المحلية ذات الخبرة والمحترفين المتواجدين القادرين على صنع الفارق.



ويسعى الجهازان الفنيان لـ «الأصفر» و«السماوي» الى تحقيق الفوز وكسب لقب البطولة لما لذلك من أثر معنوي قبل استئناف مواجهات الجولة الأولى من القسم الثالث للمجموعة المتنافسة على لقب بطولة دوري زين في الأول من ابريل.

الجدير بالذكر أن النصر حصل الموسم الماضي على لقب البطولة التنشيطية تحت قيادة المدرب د.محمد المشعان الذي يقود السالمية في الوقت الحالي ويطمح لحصد لقب جديد.