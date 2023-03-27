عوض: الإقبال الجماهيري الكبير دلالة على التقدير الذي تحظى به الدورة

الشمري: فوجئنا بالمستوى الفني المرتفع للمباريات ومشاركة المحترفين



هادي العنزي



جادت دورة نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خليفة الشحومي الرمضانية الخامسة لكرة القدم بالإثارة والمتعة والندية في يومها الأول، وبالعديد من الأهداف في المباريات الستة التي أقيمت على ملعب الشحومي في منطقة سلوى.



وتابع نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خليفة الشحومي أغلب مباريات اليوم الأول التي شهدت حضورا جماهيريا غفيرا بقيادة رئيس رابطة نادي السالمية «بوفهد»، حيث يشارك في نسخة هذا العام التي تقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة 64 فريقا، على ان تختتم في 6 أبريل.



وفي أولى مباريات الدور الـ 32 لدورة الشحومي الرمضانية الخامسة، تغلب فريق «أكاديمية WF» على نظيره أنور الجبعة بهدف نظيف في مباراة غلب عليها التحفظ الدفاعي، فيما جاءت المباراة الثانية من طرف واحد لمصلحة فريق «عيادة 32» الذي ضرب شباك نظيره «المحاربين» بخماسية نظيفة، فيما جاءت المواجهة الثالثة متكافئة بين فريق المعتصم ونظيره Q8، لكن الأفضلية دانت في نهايتها إلى «المعتصم» الذي خرج فائزا 2-0، وفي رابع المواجهات تفوق فريق سانتوس على نظيره «المدفعجية» 3-0، وفي خامس المباريات تغلب فريق الفحيحيل على ديوانية السالمية 3-1، فيما دانت الأفضلية في آخر لقاءات اليوم الأول لمصلحة فريق المشحني الذي تغلب على نظيره Iron بنتيجة بركلات الجزاء الترجيحية 4-3 بعد تعادل الفريقين سلبا في الوقت الأصلي للمباراة.



هذا، وتتواصل منافسات الدورة مساء اليوم بإقامة 6 مباريات، حيث يلتقي فريق فواز مع الجزيرة، والتضامن مع الرقة، وأبناء الصليبخات مع المانع، و«سبيرز» مع «هيروز»، وشباب STD مع الهلال، وسيجمع آخر اللقاءات بين «أكاديمية هاتريك» و«Eagles».



من جانبه، أشاد عضو اللجنة المنظمة د.بدر عوض بالتزام الفرق المشاركة في اليوم الأول للدورة وحرصها على الالتزام بالنظم واللوائح المنظمة للدورة، وقال «سعدنا بالإقبال الجماهيري الكبير الذي شهدته الدورة في يومها الأول، وهذا يدل على التقدير الكبير الذي تحظى به دورة «الشحومي» من بين جميع الدورات الرمضانية، كما سعدنا بحرص جميع اللاعبين المشاركين على الروح الرياضية والتنافسية في الأداء، حيث حرص جميع اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم».



وأشار عوض إلى أن هناك جوائز يومية قيمة تقدمها اللجنة المنظمة للجماهير الحاضرة، مضيفا «نأمل حضور المزيد من الجماهير في الأيام المقبلة التي ستحمل في طياتها العديد من المفاجآت من بينها مشاركة نجوم الأزرق السابقين، وعدد من أفضل نجوم العالم بكرة القدم، آملا حرص الفرق المشاركة في الأدوار المقبلة على الحضور المبكر منعا لانسحابها من الدورة».



من جهته، أبدى قائد فريق «Q8» عبدالله الشمري سعادته بالمشاركة في الدورة رغم خسارة فريقه ومغادرته مبكرا، متمنيا التوفيق والنجاح للدورة، وقال «فوجئنا بالمستوى الفني المرتفع للخصم، ومشاركة المحترفين في الدورة بشكل عام، وسنحرص على المشاركة في النسخة السادسة لدورة الشحومي العام المقبل، والتحضير جيدا للذهاب بعيدا في المنافسات».



إلى ذلك، أكد لاعب فريق «أكاديمية WF» خالد الرشيدي، أن تنظيم دورة الشحومي الرمضانية الخامسة جاء رائعا ومتكاملا، مضيفا: تمكنا من الخروج فائزين في أولى مبارياتنا، رغم صعوبة المواجهة، ونأمل مواصلة التقدم، وصولا الى المنافسة على أحد المراكز الثلاثة الأولى، ونتمنى التوفيق للجميع.