

افتتح المنتخب الاسباني صفحة جديدة بعد مغامرته المخيبة في مونديال قطر 2022 واستهل حملته في التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024 بفوز كبير على ضيفه النرويج 3-0 السبت، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.



وتدين اسبانيا بالنقاط الثلاث إلى لاعب لايبزيغ الألماني داني أولمو الذي سجل هدف السبق (13)، في سادس أهدافه الدولية، قبل أن يضيف البديل خوسيلو في مباراته الدولية الأولى هدفين في غضون ثوان معدودة من الوقت القاتل (84 و85).

ويتأهل مباشرة الى النهائيات المقررة صيف 2024 في ألمانيا بطل ووصيف كل من المجموعات العشر إضافة الى ثلاثة منتخبات عبر دوري الأمم الأوروبية والبلد المضيف.



وبعدما خيب منتخب «لا روخا» الآمال في مونديال قطر العام الماضي بخروجه من ثمن النهائي أمام المغرب بركلات الترجيح 0-3 بعد تعادلهما سلبا، افتتح المدرب الجديد لويس دي لا فوينتي (61 عاما) الذي حل بدلا من لويس إنريكي في الثامن من ديسمبر، صفحة جديدة في ملقة أمام النروج.



في المقابل، تفتقد النرويج في أول مباراتين لها من التصفيات في إسبانيا وجورجيا لنجمها العملاق هداف مان سيتي الانجليزي إرلينغ هالاند الذي تعرض لإصابة في فخذه.



وضمن المجموعة ذاتها بدأت اسكتلندا، وبطموح بلوغ النهائيات للمرة الثانية تواليا والرابعة فقط في تاريخها، مشوارها بشكل واعد بفوزها على ضيفتها قبرص 3-0.



وتصدرت اسبانيا المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع اسكتلندا، فيما احتلت جورجيا الغائبة عن هذه الجولة المركز الثالث أمام النروج وقبرص من دون نقاط.

وفي المجموعة الرابعة وفي مواجهة متجددة بين منتخبين التقيا في تصفيات كأس أوروبا 2020، فرط المنتخب الكرواتي، ثالث مونديال قطر 2022، بالفوز على ضيفه الويلزي بعدما تلقت شباكه هدف التعادل 1-1 في الوقت بدل الضائع.

وفي المجموعة نفسها ورغم الأجواء العدائية في يريفان، تمكنت تركيا من حسم مواجهتها الحساسة سياسيا مع مضيفتها أرمينيا 2-1، في لقاء تخلفت خلاله بهدف سجل بالنيران الصديقة عبر مدافعها أوزان كاباك (10) قبل أن ترد بواسطة أوركون كوكتشو (34) وكريم أكتورك أوغلو (64).



وفي المجموعة التاسعة، بدأت سويسرا حملتها نحو التأهل للنهائيات الكبرى السادسة تواليا بقوة، بفوزها الكاسح على «مضيفتها» بيلاروس 5-0. وتصدرت سويسرا المجموعة بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن رومانيا الفائزة على أندورا المتواضعة 2-0، سجلهما دنيس مان (34) ودنيس أليبيك (49).



إلى ذلك، تحل فرنسا بقيادة «الكابتن» الجديد كيليان مبابي ضيفا على إيرلندا اليوم ضمن المجموعة الثانية، في المقابل، تبحث هولندا عن تعويض سريع، عندما تستقبل جبل طارق المتواضعة، كما تستضيف پولندا منتخب البانيا، ويحل اذربيجان ضيفا على نظيره السويدي.