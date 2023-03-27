القاهرة ـ ناهد إمام



أعلنت وزارة الصحة والسكان وصول مليونين و4 آلاف جرعة من لقاح (فايزر) المعدل المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلى مطار القاهرة الدولي، من خلال 4 شحنات وصلت تباعا على مدار الأسبوع الماضي.



وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار ـ في بيان أمس ـ أن هذه الشحنات مقدمة من 8 دول صديقة هي (فرنسا، السويد، كرواتيا، إيطاليا، إسبانيا، سلوفاكيا، التشيك، لاتفيا) عبر آلية (كوفاكس)، وبالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (جافي).



وأشار المتحدث إلى أن لقاح فايزر المعدل يعمل بفاعلية ضد متحورات فيروس كورونا المستجد، ومنها (أوميكرون)، موضحا أن اللقاح سيعطى كجرعة تنشيطية لمن تلقى جرعات سابقة من أنواع اللقاحات المختلفة، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حفاظا على مكتسبات الدولة المصرية في التصدي للجائحة.



وقال «إن الشحنات سيتم توزيعها على مراكز التطعيمات المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية بعد الانتهاء من التحاليل اللازمة بهيئة الدواء المصرية»، مؤكدا أن لقاح (فايزر) المعدل حاصل على موافقة منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية».



وتؤكد وزارة الصحة والسكان، أن الدولة لا تدخر جهدا في توفير اللقاحات للمواطنين مجانا بكل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى حرصها الدائم على الوصول للمواطنين في المناطق والأماكن النائية وتقديم اللقاحات إليهم، بما يسهم في الحفاظ على المناعة المجتمعية، مناشدة جميع المواطنين التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة: (https//egcovac.mohp.gov.eg/#/registration) لتلقي لقاحات فيروس كورونا.