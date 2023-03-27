بيروت: استقبل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي وعقيلته مي في دارتهما السفير السعودي وليد البخاري، والرؤساء الروحيين: مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وممثل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المطران أنطوان عوكر، وممثل بطريرك الأرمن الأرثوذكس الكاثوليكوس آرام الأول كشيشيان الأب أشمندريس سركيس إبراهيم (بداعي السفر)، ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، وشيخ العقل لطائفة الموّحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، والقائم برئاسة المجلس الإسلامي العلوي الشيخ محمد خضر عصفور.