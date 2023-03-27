احتفت وسائل إعلام أميركية بالمهاجرة السورية «نادية قحف» كأول محجبة تجلس على منصة القاضي بعد تعيينها في محكمة نيوجيرسي العليا خلال حفل أقيم في مدينة باترسون الأسبوع الماضي.



وستعمل قحف قاضية في المحكمة العليا في مقاطعة باسيك بعد أن رشحها حاكم نيوجيرسي فيل مورفي قبل عام كجزء من قائمة من 15 مرشحا.



وبعد عام من الانتظار، أصبحت «نادية قحف»، محامية قانون الأسرة والهجرة من واين، أول امرأة ترتدي الحجاب تعمل كقاضية بالمحكمة العليا في مقاطعة باسيك بالولايات المتحدة في نيوجيرسي إلى جانب امرأتين مسلمتين أخريين، وهما شريفة سلام وكليمة أحمد اللتان تعملان كقاضيتين في المحكمة العليا في مقاطعتي إسيكس وهدسون.



وبحسب موقع NORTHJERSEY هاجرت «قحف» مع عائلتها إلى الولايات المتحدة من سورية عندما كانت في الثانية من عمرها وعملت في المؤسسات الإسلامية في البلاد لفترة طويلة.



ومنذ عام 2003، كانت عضوا في مجلس إدارة فرع نيو جيرسي في مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، وهي منظمة إسلامية للحقوق المدنية حيث تشغل الآن منصب رئيس مجلس إدارتها.



وأضاف المصدر أن القاضية الجديدة عملت كرئيس للمركز الإسلامي في مقاطعة باسيك، أحد أكبر مساجد الولاية، ومستشارة قانونية لـ «وفا هاوس»، وهي وكالة غير ربحية لمحاربة العنف المنزلي والخدمة الاجتماعية مقرها كليفتون.



وصنفت صحيفة «إنسايدر» في نيوجيرسي «قحف» في عام 2020 بين أفضل المسلمين من حيث التأثير في الأوساط الأكاديمية والأعمال والحكومة والقانون والسياسة والدين والعدالة الاجتماعية وغير ذلك.



وأصبحت «قحف» أول قاضية دولة في الولايات المتحدة ترتدي الحجاب، لكنها ليست أول قاضية مسلمة، فهناك قاضيات مسلمات يعملن في أجزاء مختلفة من الولايات المتحدة.



وستكون «نادية قحف» ثالث امرأة مسلمة تخدم في المحكمة العليا بنيوجيرسي، والتي تنظر في القضايا الجنائية والمدنية.