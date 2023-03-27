عبدالهادي العجمي



علمت «الأنباء»، أن هناك حركة ترقيات للضباط سيشهدها الحرس الوطني خلال الفترة المقبلة. وقالت مصادر عسكرية مطلعة في الحرس الوطني، في تصريحات خاصة



لـ «الأنباء»، إن 60 عقيدا استوفوا جميع شروط الترقيات، وقد تمت مقابلتهم خلال الأيام الماضية تمهيدا لترقيتهم إلى رتبة «عميد» قريبا.



وأشارت المصادر إلى أن القيادة العليا للحرس الممثلة برئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد ستعتمد كشف الترقيات ورفعها إلى مجلس الوزراء، وذلك لصدور المرسوم الخاص بالترقيات.