

نيروبي - أ.ف.پ: أعلنت الشرطة الكينية حظر التظاهرات الجديدة التي دعت إليها المعارضة اليوم الاثنين، بعدما تحولت احتجاجات الأسبوع الماضي الى مواجهات وأعمال عنف.

وقال القائد العام للشرطة جافيت كومي للصحافيين امس «لن نسمح بخروج تظاهرات عنيفة».

وأضاف أن «التظاهرات التي يخططون لها غير قانونية ولن يسمح بها»، مشيرا الى أن وحداته مستعدة للحفاظ على السلم وستعتقل أي شخص يحمل سلاحا.

لكن زعيم المعارضة رايلا أودينغا الذي كان قد طلب من الكينيين النزول إلى الشوارع يومي الاثنين والخميس احتجاجا على غلاء المعيشة وسياسات الرئيس وليام روتو، جدد دعوته للتظاهر.

وحض خلال حضوره قداسا امس «أنصارنا وجميع الكينيين على الخروج والانضمام إلى التظاهرات السلمية». وأضاف «أريد أن أبلغ السيدين روتو وكومي أننا لن نخاف»، متابعا «لن نخشى الغاز المسيل للدموع والشرطة».

وتحولت تظاهرات الاثنين الماضي التي لم ترخص لها الحكومة مواجهات بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب أسفرت عن مقتل طالب جامعي وإصابة 31 شرطيا في نيروبي ومعاقل المعارضة غرب البلاد.

كما قبضت السلطات على أكثر من 200 شخص بينهم العديد من كبار المعارضين، في حين استهدف موكب أودينغا بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.