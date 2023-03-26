عبدالكريم العبدالله

تزامناً مع حالة عدم الاستقرار في الطقس، دعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند عموم المواطنين والمقيمين الكرام، وتحديدا أصحاب الأمراض التنفسية المزمنة «مثل الربو» بضرورة توخي الحذر وملازمة المنزل قدر المستطاع، وتجنب التعرض للمطر، فقد يكون من مهيجات الربو، كما دعا إلى توخي الحيطة والحذر في الطرقات، والتأكد من توافر العلاجات اللازمة للتعامل مع الأمراض المصاحبة لتغير الطقس، مثل موسعات الشعب الهوائية لمرضى الربو، كما أكد على ضرورة التوجه لأقرب مركز صحي في حال عدم الاستجابة للعلاج.

هذا وقد أشار السند إلى أن المرافق الصحية مستمرة في تقديم خدمة الرعاية الصحية، داعيا إلى الاتصال على خط الطوارئ 112 لطلب المساعدة، في حال دعت الحاجة.