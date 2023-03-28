

القاهرة - محمد صلاح



كثير من الفنانين والفنانات لا يستطيعون كبح جماح تصريحاتهم الجريئة أحيانا والصادمة أحيانا أخرى مما يتسبب في حدوث أزمات واختلاق خلافات وإثارة المشاكل، مما يترك آثارا كبيرة ويخلق حالة من الشد والجذب في الوسط الفني وتردده مواقع التواصل الاجتماعي.. «الأنباء» ترصد أكثر التصريحات التي أطلقها نجوم الفن وأشعلت الأزمات.



الفنانة نجلاء بدر تفضل دائما ان تكون محل أنظار واهتمام الجمهور والإعلام والتواصل الاجتماعي، لذلك لا تتوانى عن إطلاق قذائف التصريحات التي تخصها أو تخص زملاء لها أو قضايا اجتماعية، فقد تسببت تصريحات نجلاء عقب انتهاء مسلسل «نسل الأغراب» في نشوب حرب كلامية شديدة بينها وبين المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، بعد أن صرحت في أحد اللقاءات الصحافية بأنها لن تعمل مرة أخرى مع المخرج محمد سامي في وجود زوجته مي عمر، لأنه ظل طوال المسلسل يجامل زوجته خاصة انه طلب منها (حسب كلامها) المشاركة في العمل حتى أدعم زوجته في أول بطولة لها وأن جميع زميلاتها رفضن العمل معهما.. ووافقت ولكنني فوجئت أنه يجامل زوجته على حساب العمل الفني كله.. وحذف من مشاهدها.. وأكدت ان أعمال محمد سامي لا تخلد تاريخيا وليست بقيمة أفلامي ولا أعمالي الأخرى.



وفي أحد البرامج التلفزيونية روت نجلاء بشكل طريف أنها كانت تأكل الكبريت والرمل والجير وهي صغيرة وأنها كانت تسعد بطعم هذه الأشياء الضارة للصحة، وظلت تمدح في طعم هذه الأشياء وما ان انتهت فقرتها حتى انهال النقد اللاذع عليها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي واتهموها بعدم تقدير خطورة تصريحها لأن الأطفال سيقومون بتقليدها بل يمكن ان يتجاوزوا ويتناولوا مواد أشد صعوبة، وكان أحد علماء الطب النفسي هو الأكثر شرحا لخطورة تصريحات أي نجم في المجتمع خاصة الأطفال ومعجبيه.



نجلاء انبرت بلا مبرر أو علاقة لها بالأمر للدفاع عن ظهور السيناريست تامر حبيب في أحد المهرجانات الفنية والفنان عمرو دياب خلال إحيائه إحدى الحفلات أو السهرات الغنائية وهما يرتديان حلقين في أذنيهما وبالطبع تعرضا لهجمة شرسة من الرجال بل والسيدات الرافضات لظهور رجل مرتديا اكسسواراً نسائياً.

ولكن نجلاء خرجت لتعلن انه في بلاد فارس القديمة 515 قبل الميلاد ظهرت الأقراط (حلقان) في أذن الرجال للتمييز بين العبيد والأسياد وأيضا البحارة كانوا يلبسون أقراطا دلالة على أن هذا البحار قد طاف العالم أو خط الاستواء، كما تم العثور على أقراط أو حلقان في مقبرة تون عنخ أمون، وأكدت ان من انتقدوا دياب وحبيب جهلة لا يقرأون التاريخ.. وعلى الفور تعرضت لهجمة شرسة من الرجال والشباب واضطرت للصمت بعدها، وجاءت تصريحات واعترافات نجلاء عن تعرضها للسحر بعد ان تقدم أحد الشباب لخطبتها عندما كانت تبلغ من العمر 15 عاما وبعد إتمام مراسم الخطوبة بأيام اكتشفت أنه قام بعمل سحر لها، وظللت تعاني منه لمدة 15 عاما وعانت كثيرا جدا وتوجهت لأحد الشيوخ.. وروت له ما يحدث معها ورؤيتها أحلاما مزعجة وظل يتلو سورة البقرة لمدة 7 أيام متتالية وبعدها شعرت بارتياح نفسي.



تسبب تصريح نجلاء في احد البرامج التليفزيونية عن سر عدم إنجابها حالة من التعاطف الشديد معها ولكنه أزعج الكثير من السيدات ومن محبيها، حيث أعلنت انها لن تكون أما في يوم ما لأسباب طبية حدثت بسبب تأخرها في الزواج (42)عاما، ورغم ان هناك بعض الحلول الطبية تجعل الأمل في الإنجاب ممكنا إلا انها حلول تسبب مشاكل طبية كبيرة لها، ويمكن أن ينتج عنها طفل غير سليم، ونصحت الفتيات بعدم تأخير سن الزواج منعا للتعرض لمشاكل في الإنجاب.