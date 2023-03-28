تفقّد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد عددا من الطرق للاطلاع على الحالة الأمنية والمرورية بسبب هطول الأمطار الغزيرة على البلاد مساء الأحد.



وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي إن وزير الداخلية اطلع خلال تفقده عددا من الطرق على الانتشار الأمني والمروري وآلية التعامل مع تجمعات الأمطار والاجراءات الميدانية المتخذة في هذا الشأن.



وأكد التعامل مع جميع أماكن تجمعات المياه بأسرع وقت ممكن، مشيدا بالروح العالية والتعاون المثمر بين جميع مؤسسات وهيئات الدولة في التعامل مع تداعيات الأمطار.