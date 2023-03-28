عاطف رمضان



قالت وزارة الأشغال العامة إن الوزارة قامت بسحب مياه الأمطار في العديد من المواقع في البلاد.



وتواجدت وزيرة الأشغال د.أماني بوقماز ووكيل قطاع الصيانة م.أسعد العنزي وعدد من فرق الصيانة بالوزارة في منطقة صباح الناصر للاطلاع عن قرب على تداعيات الحالة المطرية التي شهدتها البلاد وجهود قطاع الصيانة في سحب المياه لعودته لفتح الشوارع التي أغلقت بسبب تجمع المياه.



وأفادت الوزارة في بيان صحافي بأن كميات هطول الأمطار يوم الأحد المسجلة عبر محطات الأرصاد الجوية وهواة الطقس بالملم:



الجابرية:55.5



حطين:55.1



الصديق:44.2



اليرموك:40



الرابية:36.5



الرميثية:25



النسيم:24.6



الجهراء:22.5



المطلاع:22



الأطراف:21



الصبية:18.8



الأبرق:18.1



مزرعة العبدلي:15.7



السالمية:13.8



الصابرية:12.5



العبدلي:10.9



اللياح:10.2



أبوالحصانية:8.9



العقيلة:7.3



القصور:7.1



مطار الكويت:7



الأدعمي:5.8



الوفرة:3.8



الخيران:3.5



أم الهيمان:3



ميناء الأحمدي:2.6



صباح الأحمد:2.4