دارين العلي



قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء ان استمرار خروج محطة التناضح العكسي OR لانتاج المياه في محطة الزور الجنوبية من شأنه ان يؤثر على تلبية الطلب في حال ارتفاع نسب الاستهلاك خلال المرحلة المقبلة.



ولفتت المصادر الى ان المحطة التي تنتج نحو 30 مليون غالون قد خرجت عن الخدمة منذ نحو شهر بسبب اعطال لحقتها حيث تم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الأسباب التي ادت إلى اخراجها عن الخدمة واتخاذ الاجراءات اللازمة.



وأوضحت المصادر ان الانتاج الحالي البالغ 450 مليون غالون يغطي الاستهلاك الذي يتراوح بين 430 و440 مليون غالون في الوقت الحالي الا انه مرجح للارتفاع مع ارتفاع درجات الحرارة والاقتراب من موسم الذروة.



وأكدت المصادر ان الفرق العاملة في المحطة تحاول جاهدة اصلاح الاعطال التي اصابتها لإعادتها الى الخدمة نظرا لأهميتها في دعم الانتاج المائي في البلاد قبل موسم الذروة.