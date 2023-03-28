بشرى شعبان



أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي الحرص على التواصل المباشر مع نزلاء دور الرعاية وتوفير كل الخدمات لهم ومشاركتهم اجواء شهر رمضان المبارك.



جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش حفل الافطار السنوي الذي نظمته ادارة الانشطة العامة والإعلام بقطاع الرعاية الاجتماعية جريا على العادة السنوية، حيث تحرص الوزارة بكل قياداتها على مشاركة نزلاء وعاملي قطاع الرعاية الافطار. وتقدمت م.البغلي بالتهنئة للنزلاء واستمعت الى مطالبهم، مشيدة بجهود كل القائمين على دور الرعاية وما لمسته من مشاعر طيبة وروح المحبة خلال الافطار الجماعي.



وحرصت البغلي على مصافحة النزلاء فردا فردا، حيث جالت على الطاولات وقدمت التهنئة للنزلاء وتشاركت معهم الاحاديث وشاركتهم الفرحة.



من جانبه، قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة عبدالعزيز ساري انه في كل سنة يقيم قطاع الرعاية إفطارا لجميع النزلاء المسنين وأحداث وأبناء الحضانة.



واضاف ساري ان فطور هذه السنة جاء بحضور ورعاية الوزيرة ومشاركة الهيئة العامة لذوي الإعاقة، بالاضافة الى مشاركة المسؤولين والنزلاء كعائلة واحدة، مشيرا الى سعي الوزارة الدائم لمشاركة النزلاء في مناسباتهم الرسمية وغير الرسمية حيث تحرص على ايجاد اجواء العائلة الواحدة.



اما الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بالتكليف حمد الخالدي فتحدث عن الانشطة الرمضانية في قطاع الرعاية الاجتماعية قائلا: انه سيتم تنظيم اليوم العالمي لليتيم في 15 من شهر رمضان وستكون هناك احتفالية متكاملة في هذه المناسبة ويوميا هناك انشطة داخلية في كل الدور الايوائية، والتوعية والارشاد لهم دور كبير خلال الشهر الفضيل من صلاة الجماعة والمحاضرات والدروس الدينية ويوميا هناك أنشطة داخل كل دار من دور الرعاية الاجتماعية.