في إطار حرصها على تطبيق استراتيجيتها وبرامجها في الشراكة المجتمعية ودعم الجهات القائمة على خدمة المجتمع وتنميته، رعت شركة التسهيلات التجارية ملتقى اليوم العالمي لمتلازمة داون تحت شعار «حبهم يجمعنا» الذي نظمته الجمعية الكويتية لمتلازمة داون تحت رعاية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة يوم الأربعاء 15 الجاري في قاعة ديفان بمدينة الكويت.



يأتي ذلك إيمانا من «التسهيلات» بالحرص على رعاية مثل هذه المبادرات والتي تعكس دورها في رعاية ودعم الأنشطـــة والبرامــــج الاجتماعية والإنسانية، حيث تستهدف مختلف شرائح المجتمع وذلك في إطار سعيها المستمر والدؤوب وحرصا منها على تطبيق استراتيجيتها وبرامجها في الشراكة المجتمعية وتنمية المجتمع.



وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشــركـــــة التسهيلات التجاريــــة عبدالله الحميضي «تأتي رعاية شركة التسهيلات التجارية للملتقيــــات والفعاليات التي تنظمها المؤسسات المجتمعية الوطنية انطلاقا من إيمانها الراسخ بضرورة تكاتف الجهود وتكاملها، والتي تصب جميعها في مصلحة المجتمع، كما تحرص التسهيلات على المشاركة في المبادرات الخاصة بأبنائنا من متلازمة داون بصفة خاصة لأنه يتم من خلالها توفير وتحديث الخدمات المبتكرة التي تتناسب مع احتياجاتهم النفسية والصحية والاجتماعية والسعي لتطوير قدراتهم وتقديم المساندة والدعم للقائمين على رعايتهم وتوفير الرعاية الكريمة لهم والعمل على دمجهم بالمجتمع».



من ناحيته، أشاد مدير إدارة التسويق بشركة التسهيلات التجارية ثروت عدلي بالشعار الذي رفعته الجمعية الكويتية لمتلازمة داون منذ تأسيسها لخدمة أبنائنا من متلازمة داون واعتمادها في رسالتها على دمجهم وتمكينهم من خلال إبراز أقصى إمكاناتهم ومهاراتهم واحتضان طاقات وقدرات هذه الفئة ليصبحوا أعضاء فاعلين ومنتجين في المجتمع، حيث جاءت مساهمة التسهيلات التجارية في هذا الملتقى دعما لجهود الجمعية وغيرها من المؤسسات الإنسانية والمجتمعية لخدمة الوطن.