أعلنت «طلبات»، منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في الشرق الأوسط، عن انتهاء مبادرة «ماجلة الطعام» وهي المبادرة الأولى من برنامجها للمسؤولية الاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بالتعاون مع شركة «Give» غير الربحية والتي تهدف لتحسين عملية التبرع الإلكتروني للجمعيــــات الخيرية في الكويت، وجمعية الهلال الأحمر الكويتي.



وتهدف المبادرة إلى تقديم المساعدة الغذائية للعائلات والأفراد المحتاجين داخل الكويت خلال شهر رمضان المبارك. ومن خلال منصة «طلبات» الإلكترونية، تمكن العملاء من التبرع بسهولة بالسلال الغذائية لجمعية الهلال الأحمر، التي تم توزيعها على أكثر من 400 عائلة محتاجة.



كما شارك موظفــو «طلبات» بنشاط بهذه المبادرة بالتبرع بوقتهم والمساعدة بتوزيع السلال الغذائية في عدة مواقع بالكويت. وتأتي مبادرة ماجلة رمضان في إطار برنامج «طلبات» للمسؤولية الاجتماعية، الهادف إلى الدعم الاجتماعي للعائلات المحتاجة في الكويت، حيث تطمح «طلبات» إلى تعزيز روح الرحمة والعطاء خلال شهر رمضان، وأظهر موظفوها التزامهم بهذه القضية بمشاركتهم الفاعلة والإيجابية.



وقال المديـــر الإداري لطلبات الكويت بدر الغانم: «نشعر بالفخر بالمشاركة الفعالة لزبائننا في هذه المبادرة، ونجاحها هو بمنزلة إثبات للكرم واللطف والصفات الحميدة من قبل مجتمع الكويت.



وهذه المبادرة امتداد لبرنامــج المسؤوليـــــة الاجتماعية الخاص بنا وتنفيذ لاستراتيجيتنا في الاستفادة من منصتنا وتقنيتها للمساهمة بإيجابية في مجتمعنا من خلال شركائنا من منصة Give والهلال الأحمر. وما زلنا ملتزمين بدعم المجتمع الذي نخدمه، وسنستمر في العمل نحو صنع الفارق الإيجابي فيمن حولنا».