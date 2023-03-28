أطلقت مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي البرنامج التدريبي الميداني لطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية المشاركات في مسابقة الشيخة فادية السعد العلمية، وتتضمن زيارة عمل ميدانية الى مركز جنرال إلكتريك للتكنولوجيا في الكويت.



وقالت المدير العام للمسابقة د.عائشة الهولي، في بيان صحافي، إن الهدف من زيارة المركز هو اكتساب الخبرات والمهارات التكنولوجية والاستفادة من الاستشارات والاستفسارات مع المختصين في جنرال إلكتريك حول آلية تنفيذ المشاريع العلمية وكيفية تطويرها.



وأفادت بأن الزيارات الميدانية تسهم في تعزيز روح العمل والإنجاز والابتكار وزيادة الوعي العلمي والثقافي لدى المشاركات عبر مناقشة موضوعات مختلفة تسهم في تأهيلهن وإكسابهن المهارات العملية.



وأكدت الهولي اهتمام المسابقة بالتدريبات وتنظيم الزيارات والفعاليات العلمية والثقافية بما يعزز تطوير إمكانات الطالبات وقدراتهن العملية والفكرية والتعرف على الكثير من التقنيات الصناعية المتطورة اضافة الى التعرف على أساليب ضبط الجودة.



وأشارت الى أهمية التعاون المثمر بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.