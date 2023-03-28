قال نائب المدير العام في جمعية النجاة الخيرية د.جابر عيد الوندة إن الجمعية وضعت خطتها وتصورها لشهر رمضان المبارك 1444هـ ليكون حافلا بالإنجازات الجديدة والمميزة حتى انتهاء الشهر المبارك.



وأوضح الوندة أن الخطة بدأت بتنفيذ مبادرة إفطار مليون صائم داخل الكويت وفي 25 دولة أخرى، والتي لاقت تفاعلا مميزا فاق التوقعات ومازالت مستمرة، حيث تقوم النجاة الخيرية حاليا بتنفيذ المشروع داخل الكويت وخارجها.



وتابع الوندة: ومن الحملات الرمضانية الرائدة ذات البصمة المميزة للنجاة الخيرية داخل الكويت حملة «أبشروا بالخير» والخاصة بملف سداد الإيجارات عن الأسر المتعففة داخل الكويت والتي تستفيد منها العوائل الكويتية وغيرها من الجاليات المقيمة على أرض الكويت، وذلك بعد استيفاء الأوراق الرسمية التي تثبت وتؤكد حاجة الأسرة للمساعدة.



وأضاف: كذلك نطرح على المحسنين مشروع دعم حلقات القرآن الكريم والتي تضم 30 حلقة قرآنية وتخرج سنويا أكثر من 100 حافظ، ومن مشاريع النجاة الخيرية داخل الكويت وتمثل قرابة 70% من عملها، منها مشروع «الزكاة» والذي تنفذ من خلاله العديد من المشاريع التي يجوز فيها إخراج الزكاة لتحسين واقع المستفيدين.