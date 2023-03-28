مللنا من المنظر المتكرر والمزعج للطرق عند نزول المطر ولو بالكمية ذاتها سنوياً

كثير من المنازل تضررت نتيجة تسرب المياه إليها وتكبد أصحابها خسائر مادية



استقبل عضو المجلس البلدي فهيد المويزري المواطنين في غبقة رمضانية أقامها على شرف الحضور من أبناء المنطقة والأقارب والأصدقاء.



وفي تصريح له على هامش استقباله للمهنئين، رفع المويزري التهاني إلى القيادة السياسية ممثلة بصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله، وإلى المواطنين والمقيمين في الكويت بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.



وقال المويزري إن الغبقة الرمضانية تمثل عادة متوارثة للتواصل والتراحم مع الأقارب والأصدقاء الذين لم يسمح الوقت برؤيتهم منذ فترة زمنية طويلة.



وتعليقا على هطول الأمطار مساء أمس الأول، قال المويزري: لقد لفت انتباهنا سوء تصريف شبكة الأمطار، لافتا إلى أن الأمطار بقدر ما تمثل نوعا من أنواع الخير، إلا أنها أصبحت أزمة وتتسبب في استياء الكثيرين نتيجة ما يحدث من غرق للطرق والمناطق السكنية.



وطالب المويزري الجهات التنفيذية المسؤولة والجهات الرقابية، بإعادة النظر في مشاريع شبكة الأمطار والطرق، مضيفا: مللنا من المنظر المتكرر والمزعج للطرق عند نزول قطرات المطر التي تشكل نفس الكمية سنويا.



وأضاف أن الكثير من المنازل أصبحت تالفة نتيجة دخول تسرب المياه إليها وكبدت أصحابها الخسائر المادية، سائلا المولى أن يحفظ الجميع ويديم نعمة الخير على بلد الخير.