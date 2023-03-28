عاطف رمضان



أكدت وزارة الاشغال العامة انها استقبلت 409 بلاغات اثناء الحالة المطرية التي مرت عليها البلاد امس الأول.



وأضافت الوزارة في تصريح صحافي ان جميع البلاغات المتعلقة بالأمطار تم التعامل معها بشكل كامل ووفق الطرق والخطط المعمول بها، حيث تم الانتهاء من 250 بلاغا وجار العمل على 141 بلاغا، و18 عدم اختصاص.



وأوضحت الوزارة انها وضعت خططا مسبقة للتعامل مع البلاغات وبتعليمات من وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز وبمتابعة وكيلة الوزارة م.مي المسعد.



وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الاشغال العامة م. أحمد الصالح في تصريح لـ «الأنباء» إن فرق الطوارئ التابعة للوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري تعاملت مع تجمع مياه الأمطار بالطرقات الداخلية والسريعة بعد انتهاء الحالة المطرية التي مرت بها البلاد. وأشار م.الصالح الى ان الكميات المسجلة لحجم المياه تجاوزت 60 ملم خلال نصف الساعة الأخير من الحالة المطرية، وان الوزارة تعاملت عبر فرقها المختصة مع كامل البلاغات المتعلقة بتجمع المياه والبالغ عددها 288 بلاغا حتى الساعة 11 من مساء الاحد، وذلك في عدد من المناطق، وخاصة المنطقة الشمالية إلى وسط البلاد، لافتا الى ان الوزارة تستقبل الشكاوى عبر الخط الساخن 150 و«الواتساب» ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة والهيئة. وبين ان الوزارة قامت عبر فرقها المختصة بتحديد اماكن تجمعات المياه وتم التعامل معها منذ الساعات الأولى للحالة المطرية.



وقالت وزارة الاشغال العامة في بيان صحافي انها قامت بسحب مياه الامطار في العديد من المواقع في البلاد، من خلال تواجد فرق الصيانة بالوزارة في العديد من المواقع التي شهدت تجمعا للمياه، وان الفرق سحبت المياه في العديد من المواقع التي تم اغلاقها مساء الاحد، مشيرة الى انه تم فتح العديد من الشوارع والانفاق التي اغلقت بسبب تجمع المياه. وقالت مصادر لـ «الأنباء» ان كميات الامطار التي شهدتها البلاد مساء الاحد كانت كبيرة وتزيد عن القدرة الاستيعابية لمجارير الأمطار الحالية، مما جعل «الاشغال» تنشر فرق الطوارئ للمواقع الحرجة لسحب المياه والعمل على فتح الانفاق والشوارع التي اغلقت بسبب المياه.



كما تواجد وكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس ميدانيا على رأس الأجهرة الأمنية والمعنية يرافقه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب للوقوف على اجراءاتهم اثناء التعامل مع تداعيات الامطار التي هطلت على البلاد الاحد.



وتفقد الفريق البرجس عددا من الطرق المتضررة من كمية الامطار وتابع عمل الاجهزة الامنية وجهات الدولة في التعامل مع تجمعات المياه بها.



وشدد الفريق البرجس على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية وسحب كمية المياه في الطرق التي تضررت من الأمطار والتعامل الفوري مع جميع اماكن تجمعات المياه بأسرع وقت لإعادة فتح الطريق لضمان انسيابية الحركة المرورية.



وقد أعلنت وزارة الداخلية عن فتح طريق المغرب مع طريق الدائري الرابع بالاتجاهين وبشكل كامل بعد الانتهاء من عمليات سحب مياه الأمطار التي شهدتها البلاد.



وأعربت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحافي عن الشكر والتقدير لقائدي المركبات لتعاونهم مع رجال الأمن والجهات المعنية.



وكانت الوزارة أعلنت مساء أمس الأول عن وجود تجمع للمياه في عدد من الطرق بمحافظات العاصمة والفروانية وحولي والجهراء بسبب موجة الأمطار التي تشهدها البلاد.



كما أكدت وزارة الداخلية ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية للتعامل الفوري مع جميع أماكن تجمعات المياه لإعادة فتح الطرق بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية.



وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد قد تفقد عددا من الطرق للاطلاع على الحالة الأمنية والمرورية بسبب هطول الأمطار الغزيرة على البلاد مساء الأحد.



دعم الحرس الوطني



من جهته، قال الحرس الوطني ان فرق الطوارئ التابعة له قدمت الدعم والإسناد في التعامل مع تجمعات المياه الناتجة عن أمطار الخير التي شهدتها البلاد.



واضاف الحرس في بيان صحافي ان فرقه تتولى التعامل مع تجمعات المياه في «جسر الغزالي وتقاطع الدائري الرابع مع طريق المغرب السريع بهدف سحب المياه وتسهيل حركة السير».



تعليق الدراسة في بعض المدارس .. وثانوية الفروانية حتى الأحد!



عبدالعزيز الفضلي



أعلن عدد من المدارس عن تعليق الدراسة يوم الاثنين وتعطيل الطلبة فقط مع استمرار دوام هيئاتها التعليمية كالمعتاد.



وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن المدارس اتخذت القرار بالتنسيق مع المنطقة التعليمية، وذلك نظرا للظروف الجوية وبعد ما تبين لها من تضرر المبنى المدرسي بسبب الأمطار التي هطلت على البلاد امس الأول، مشيرة الى أن تعليق الدراسة لليوم فقط على أن يباشر الطلبة دوامهم اليوم الثلاثاء.



وقد أوقفت الإدارة المدرسية بثانوية الفروانية للبنات التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية الدراسة الحضورية في المدرسة الأسبوع الجاري على أن تباشر الطالبات دوامهن يوم الأحد المقبل، وذلك نظرا لتأثر المبنى المدرسي بسبب هطول الأمطار.



وطلبت الإدارة المدرسية من طالباتها تفعيل برنامج «تيمز» لتلقي الدروس أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، مشددة على الطالبات بضرورة التأكد من فعالية الحساب والتواجد ضمن فريق المدرسة والمواد الدراسية.



فرق «الإطفاء» تعاملت مع 57 بلاغاً وأنقذت 45 شخصاً دون تسجيل أي إصابات





رجال الإطفاء ينقذون بعض العالقين الشيخ طلال الخالد مع قيادات الإطفاء خلال تفقد بعض المواقع المتضررة من تجمعات المياه







ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن القوة فعّلت خطة الطوارئ للتعامل مع حالة هطول الأمطار التي شهدتها البلاد الأحد. وأوضحت الإدارة أن فرق الإطفاء تعاملت مع البلاغات تحت إشراف ومتابعة ميدانية مباشرة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، ورئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد. وبينت أن فرق الإطفاء تعاملت مع 57 بلاغا تعددت بين حوادث متفرقة من ارتفاع منسوب المياه في بعض الطرق الرئيسية والفرعية وسراديب مغمورة بالمياه، كما تم سحب عدد من المركبات التي علقت في بعض الطرق المغمورة بمياه الأمطار.



هذا، وقد أسفرت جهود فرق الإطفاء عن إنقاذ 45 شخصا حيث لم تسجل أي إصابات.





طوارئ «الكهرباء» أعادت التيار إلى الأماكن المتضررة



دارين العلي



أكد مدير مركز الاتصال الموحد في وزارة الكهرباء والماء محمد العازمي أن عدد البلاغات حول انقطاع التيار الكهربائي خلال الأمطار كان ضمن المعدلات الطبيعية. وقال العازمي



لـ «الأنباء» إن مركز الاتصال الموحد 152 في وزارة الكهرباء والماء تسلم من صباح أمس الأحد عددا من البلاغات تجاوزت 1300 بلاغ حتى الساعة 10 مساء وتركزت أكثر البلاغات في مناطق مشرف، سلوى، العدان، السلام، الجابرية، القصور، الفردوس، قرطبة، جواخير كبد، ومزارع الوفرة. وأضاف «يعتبر عدد البلاغات في الوضع الطبيعي مع نزول الأمطار». وكانت فرق الطوارئ قد استجابت للبلاغات وعملت على إعادة التيار في مختلف الأماكن المتضررة.