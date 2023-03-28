

مفرح الشمري



بصمت وبسرية تامة، يقوم مسرح السلام لمجموعة السلام الاعلامية بصناعة اضخم انتاج مسرحي بمعايير عالمية يحمل اسم «السحر الأسود» وهي مسرحية رعب كوميدية من تأليف واخراج الفنان عبدالعزيز المسلم مؤسس مسرح الرعب الكوميدي، وشارك في إعداد قصتها الروائي سعيد الميع والشاعر سامي العلي، وهي قصة من الواقع احداثها مخيفة تدور حول بشاعة السحر الأسود ويعتبر من اخطر انواع السحر على البشر.



المسرحية تناقش ظاهرة انتشار السحر في المجتمع وخطر المشعوذين المدعين معرفتهم السحر؛ لإيهام ضعاف النفوس لابتزازهم.



قصة المسرحية واقعية معاصرة احداثها رومانسية تدور حول قصة حب بين شاب ثري وفتاة، وبمجرد زواجهما تحدث لهما احداث صادمة ومخيفة ليس لها تفسير بالمنطق، فهل ما حدث هو آثار السحر؟؟



وليس أي سحر، سحر مظلم يسمى السحر الاسود!



المخرج عبدالعزيز المسلم بعد مرور 25 عاما على تأسيس مسرح الرعب يتصدى هذا الموسم لإخراج مسرحية السحر الأسود بعناصر عرض ذات معايير عالمية، معتمدا على الخدع البصرية وهندسة الضوء وتوظيف تقنيات جديدة وتكنولوجيا متطورة في صناعة المسرحية، والجديد ان العرض يبدأ مع دخول الجمهور إلى المسرح، وسيكون الممثلون في انتظار الجمهور في صالة العرض، بعدما قام المسلم بتحويل صالة المسرح الى مكان ما قبل الحضارات، حيث انتشر السحر خصوصا ان هناك مشاهد تحدث بين مقاعد الجمهور!



مدير انتاج المسرحية د. محمد علي دشتي، والمخرج المنفذ عبدالله المسلم والاشراف الفني عبدالناصر الزاير، اما كلمات اغاني المسرحية فللشاعر سامي العلي والالحان لعادل الفرحان، والديكورات والمناظر المسرحية تصدى لها د. فهد المذن، حيث يتم الآن تصنيع عدد كبير من الديكورات والمناظر بأحجام ضخمة على خشبة المسرح، وقد تم تصميم خشبة مسرح خاصة، وتم بحمد الله تصنيعها بشكل دوار تدور بعدة اتجاهات وعدة سرعات من قبل شركة اجنبية متخصصة، وتم نقلها بحرا وتم تركيبها على خشبة مسرح نادي القادسية التي تحتضن عروض المسرحية اعتبارا من اول ايام عيدالفطر.



تشارك في العرض فرقة بريطانية لخدع طيران بعض الممثلين على المسرح، أما الاستعراضات والحركات الخطرة فتشارك لأول مرة فرقة اجنبية من تنزانيا.