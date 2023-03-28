

كتبت الفنانة أروى للمرة الأولى عن حياتها الشخصية وتأثير عدم إنجابها بعد ابنتها الوحيدة ومعاناتها من تكرار سؤالها عن الأمر على حسابها في «الانستغرام»: «أول مرة اكتب عن هذا الموضوع، ولا يوجد أي شخص يعلم عنه، في البداية الناس كانت تقول لديك طفلة وحيدة، لماذا لا تنجبي لها شقيقا، وهم لا يعلمون كمية المعاناة التي كنت أمرّ بها بسبب هذا الموضوع، وعندما يسألني أي شخص عن هذا أشعر بسكين في قلبي».



وذكرت أروى أن لديها مجموعة من الصديقات المقربات للغاية، ومن كثر محبتهن لها كن يدعون لها أن تنجب طفلا آخر، ولكنها طلبت منهن عدم الدعوة للإنجاب، بل بشيء آخر من الممكن أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لهن، مضيفة: «الآن، إذا جاءت لي امرأة سنها كبير، تقول لي لماذا لم تنجبي طفلا آخر، أطلب منها الدعاء لي لو أراد الله سيرزقني، وأشعر أني أقول هذا الكلام لنفسي».