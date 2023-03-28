

مفرح الشمري



هنأت الإعلامية القديرة ماما أنيسة اهل الكويت ومن يقيم على أرضها بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله تعالى على الجميع بوافر الخير واليمن والبركات.



وطالبت ماما أنيسة، من خلال «الأنباء»، اهل الكويت بأن يحمدوا الله كثيرا لأن الحكومة لم تقصر معهم في توفير الحياة الكريمة لهم.

وقالت: الحكومة جزاها الله خيرا حريصة على توفير ما يحتاج إليه المواطن، فأنا عندما أمرض أذهب لمستشفى الأميري او الرازي، وذلك من خلال بطاقة «عافية» التي توفرها الحكومة لكبار السن، وهذه من النعم التي يجب علينا ككويتيين ان نحمد الله عليها كثيرا ونشكر عليها حكومتنا الرشيدة بدلا من نكران جهودها.