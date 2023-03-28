ترجمنا خلال 2022 رؤية «وربة» ورسالته على أرض الواقع.. لنجني ثمار تطبيق إستراتيجية طويلة الأمد

ارتفاع الربحية رغم اشتداد التنافس في القطاع المصرفي.. يرجع لثقة مساهمي وعملاء البنك واجتهاد موظفيه

حافظنا على معدلات متميزة بالعائد على الموجودات وحقوق المساهمين وترشيد المصروفات وتعظيم الربحية

«وربة» تبوأ موقعاً جاذباً للشباب الكويتي الراغب في العمل بالقطاع المصرفي.. بسبب مناخ العمل الإيجابي



عقد بنك وربة اجتماع الجمعية العمومية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، وذلك بتاريخ 20 مارس 2023 بنسبة حضور بلغت 58.347%، حيث وافقت العمومية على جميع بنود جدول الأعمال بما فيها توصية مجلس الإدارة بتوزيع 3% نقدا (3 فلوس للسهم) و3% منحة (عدد 3 أسهم عن كل 100 سهم)، وذلك على المساهمين المسجلين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية.



وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس إدارة بنك وربة حمد مساعد الساير أن بنك وربة يتمتع بقاعدة أصول قوية وجدارة ائتمانية صلبة ونمو مستدام، مشددا على أن مستقبل البنك مشرق عبر تحقيق النجاح المستدام والقدرة على اغتنام الفرص عند تقديمها.



وأضاف الساير: «باعتبارنا أحد البنوك المتميزة في القطاع المصرفي الكويتي فإننا نستثمر في موظفينا وقدرتنا على تقديم الخدمة الشخصية والدعم الذي يثني عليه عملاؤنا باستمرار، سواء كان ذلك من الشركات الصغيرة التي تسعى للحصول على رأس المال لاتخاذ خطواتها التالية، أو خدمة قطاع الشركات وقطاعات التجارة والصناعة بما يغذي النمو، أو عملاء الأنشطة العقارية وإتاحة الفرصة أمامهم لشراء المنازل والاستثمار فيها».



خدمات مصرفية مميزة



وأوضح أن بنك وربة شهد نموا في شريحتي الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية للشركات، واستطاع الحفاظ على حصته منهما في السوق، وذلك بفضل تركيزه المتواصل على تقديم خدمة مصرفية متميزة ومبتكرة إلى العملاء في الشريحتين، ووصولا إلى هدف البنك في تقديم خدمة أفضل لعملائه الأفراد.



وأكد أنه وبما ان الإبداع والابتكار يمثلان ركيزة أساسية في نموذج عمل بنك وربة ركزنا في عام 2022 على الابتكار المصرفي من خلال توفير خدمات مصرفية رقمية جديدة ومتميزة للعملاء تسهل أعمالهم وتوفر لهم قنوات بديلة على مدار الساعة لتلبي احتياجاتهم المصرفية، وبالتالي تمكنا في 2022 من طرح مجموعة خدمات مصرفية رقمية وإلكترونية مبتكرة غالبيتها يطرح لأول مرة في السوق الكويتية.



وذكر أن سبب نجاح البنك هو التركيز على الشباب وعلى جودة الخدمة والتكنولوجيا، ونحن نمضي على هذا المنهج، ولم يتم تغيير هذه الاستراتيجية، ونحن مستمرون في ذلك، مشيرا إلى أن بنك وربة تمكن خلال العام 2022 من ترجمة رؤيته ورسالته على أرض الواقع وجني ثمار تطبيق استراتيجية طويلة الأمد اعتمدها مجلس الإدارة، لتنويع مصادر الأرباح، وتجنب المخاطر، وترشيد الإنفاق، وزيادة الإيرادات التشغيلية من الأنشطة المصرفية الرئيسية.



أداء متميز



واستعرض الساير أداء بنك وربة في العام الماضي، قائلا:«كان أداء عام 2022 متميزا لبنك وربة، قد واصل البنك مسيرة النمو في ربحيته محققا ارتفاعا في أرباحه بنهاية عام 2022 بنسبة 21% حيث بلغت أرباحه الصافية 19.3 مليون دينار مقارنة بـ 15.9 مليون دينار في 2021 وبربحية سهم بلغت 7.38 فلوس مقارنة بـ 6.02 فلوس.



وتابع أن ما تحقق من ارتفاع في الربحية رغم اشتداد وتيرة التنافس في القطاع المصرفي إنما يرجع، بعد فضل الله - عز وجل، إلى ثقة مساهمي وعملاء البنك واجتهاد جميع العاملين في البنك، وحرصهم المتواصل على تحقيق أعلى مستويات الخدمة للعملاء مدعومة بالابتكار، والإبداع الذي حرص عليه البنك منذ انطلاق استراتيجيته الخمسية الأولى في عام 2022.



وذكر الساير أن جهود البنك دفعت إلى تحقيق نمو في جميع المؤشرات المالية الأساسية، حيث حافظنا على معدلات متميزة فيما يتعلق بالعائد على الموجودات والعائد على حقوق المساهمين، وترشيد المصروفات وتعظيم الربحية، وتمكنت خططنا الاستباقية من تحسين مؤشرات جودة الأصول، ومعدلات تغطية الديون المتعثرة من المخصصات.



وأفاد بأن إجمالي الأصول في بنك وربة ارتفع إلى 4.2 مليارات دينار بنسبة نمو قدرها 17.3% كما ارتفعت إيرادات التمويل لتصل إلى 129.3 مليون دينار بنسبة نمو 35.5% وجذب أداؤنا التنافسي المتميز، مزيدا من العملاء والمستثمرين كما ارتفعت ودائع العملاء خلال العام 2022 إلى 2.7 مليار دينار أي بنحو 386 مليون دينار بنمو نسبته 16.8%.



تحسين البيئة الاقتصادية



ولفت الساير إلى أن نجاح جهود بنك وربة المتواصلة في تحسين البيئة الاقتصادية، وتحفيز المشروعات وتحقيق تطلعات العملاء ساهم في ارتفاع محفظة التمويل إلى 3.13 مليارات دينار بنسبة نمو 26.5% تماشيا مع الارتفاع المتواصل لقاعدة عملاء البنك.



واستطرد الساير تصريحه بأنه ووفقا للنتائج المحققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، فقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2022 بواقع 3% (3 فلوس للسهم) وأسهم منحة بواقع 3% (عدد 3 أسهم) عن كل مائة سهم، أما على مستوى الحصص السوقية، فقد ارتفعت الحصة السوقية من التمويل المحلي بصفة عامة إلى نحو 6.37% حاليا، بينما ارتفعت حصة بنك وربة من تمويل الأفراد تحديدا إلى نحو 4.17%.

كما ارتفعت حصة بنك وربة من تمويل الشركات إلى نحو 7.86%، بالإضافة إلى ذلك بلغ معدل كفاية رأس المال 16.94% متخطيا الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية، وهي نسبة تؤكد متانة المركز المالي لـ «وربة».



خدمات مميزة للأفراد



وأكد أن بنك وربة يتميز بالانفراد بالعديد من الخدمات والمنتجات المصرفية المميزة، وتمكن من ترسيخ نفسه كأحد أفضل المؤسسات على مستوى القطاع الخاص الكويتي في خدمة العملاء.

ويسعى بنكنا دائما إلى تعزيز اعتماد عملائه على قنوات البنك الرقمية في إجراء معاملاتهم، وتشجيعهم على استخدام حلول الدفع الإلكترونية، الأمر الذي ساهم وبشكل كبير في زيادة معدل رضا العملاء، موضحا أننا في بنك وربة نواكب التطورات السريعة والمتلاحقة في عالم اليوم، والتغيرات التي أحدثتها الثورة الرقمية. وبناء على ذلك قام «وربة» بتصميم خدمات ومنتجات تلبي احتياجات العملاء، وتعبر عن طموحاتهم ومواكبة تطلعاتهم.



وألمح إلى أن بنك وربة يواصل نجاحه، في ابتكار وسائل جديدة يعزز بها تجربة عملائه الاستثنائية من مختلف الشرائح، ويمنحهم قيمة مضافة تلائم نمط حياتهم، وفي ذات الوقت، يؤكد منهجه الذي يسعى من خلاله إلى التواصل مع عملائه وخدمتهم في أدق وأبسط الأمور التي تمس حياتهم اليومية كشريك وليس مجرد مصرف أو مؤسسة مالية فقط.



الموارد البشرية



وقال الساير إن بنك وربة يولي اهتماما خاصا بموارده البشرية في إطار عمله كبنك متطور، وحديث يواكب التطورات العالمية والإقليمية من خلال إدارته الشابة.



ويتميز البنك بمنح الشباب دورا قياديا مميزا، لاسيما مع تسخير كل الإمكانيات التدريبية والأكاديمية التي تمنحهم فرصا مميزة لاكتساب خبرات مهنية وعملية تجعل خبراتهم كبيرة مقارنة بأعمارهم إلى جانب نجاح البنك في الأعوام الأخيرة في خلق الكثير من فرص العمل للشباب الكويتي الطموح من خلال توسعه في تقديم خدماته للعملاء، مضيفا أن مجموعة الموارد البشرية في البنك واصلت التركيز على تحقيق معدل جيد للتكويت والاهتمام بتنمية وتطوير المواهب الوطنية بمعدل يصل إلى أكثر من 80% وإبراز دورنا، ومساهمتنا في الاقتصاد الكويتي، حيث يعتبر «وربة» من أكثر الجهات التي توظف المواطنين الكويتيين.



وذكر أن بنك وربة كان حريصا على تنفيذ خطة التعاقب الوظيفي لتطوير القدرات والمهارات مع مواصلة الدفع باتجاه تولي الكويتيين وظائف الإدارة الوسطى والإدارة التنفيذية، ويدعم ذلك تحقيق أهداف توطين العمالة في بنك وربة، الأمر الذي أدى إلى تبوؤ مصرفنا موقعا جاذبا للشباب الكويتي الراغب في العمل في القطاع الخاص بصفة عامة والقطاع المصرفي على وجه الخصوص بسبب مناخ العمل الإيجابي الذي يوفره البنك لتقديم المزيد من الإبداع والابتكار وإطلاق العنان للطاقات الشابة.



الالتزام بالحوكمة وإدارة المخاطر



يلتزم بنك وربة باتباع إطار سليم وفعال للحوكمة من خلال تطبيق أفضل معايير الحوكمة وإدارة المخاطر والتي يعتمد عليها البنك في كل تعاملاته وفق أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يتابع البنك بنجاح تحديث نظام الحوكمة بما يتناسب مع متطلبات بنك الكويت المركزي وبإجراءات الحوكمة المرتبطة بالقطاع المصرفي.



ابتكارات تكنولوجية



يعمل بنك وربة دائما على زيادة استثماراته في التكنولوجيا من خلال تبني أحدث ابتكارات التكنولوجيا المالية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في المعاملات المصرفية، بالإضافة إلى التفرد في الخدمات المصرفية عبر الموبايل، الأمر الذي يدفع عجلة التطور الرقمي في الصناعة المصرفية، بالإضافة إلى دور ذلك في تفعيل خطة استمرارية الأعمال بنجاح في حالات الطوارئ.





دعم كبير لـ «لنكن على دراية»



دعما من بنك وربة لجهود بنك الكويت المركزي التوعوية خلال عام 2022، واصل البنك دعمه لحملة «لنكن على دراية» للتوعية المصرفية من خلال أنشطة برنامج المسؤولية الاجتماعية وغيرها من المبادرات الخاصة، وذلك انطلاقا من أهمية الدور الذي تؤديه البنوك المحلية للتوعية بمختلف الأنشطة والعمليات المصرفية التي تقوم بها، بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، انطلاقا من حرص بنك وربة على رفع درجة الوعي لدى جميع العملاء وغيرهم، لاسيما في ظل التحديات التي تواجهها البنوك نتيجة التطورات التي يشهدها العالم على كافة المستويات وهو ما يزيد من أهمية دور البنوك في تعزيز الثقافة والوعي المصرفي.