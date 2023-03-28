

وافقت شركة تأمين الودائع الفيدرالية، على بيع بنك سيليكون فالي المتعثر لمؤسسة «فرست سيتيزنز بنك آند تراست».



وقالت شركة تأمين الودائع الفيدرالية، في بيان أصدرته في وقت متأخر يوم الأحد، إن البيع يشمل جميع الودائع والقروض من بنك سيليكون فالي إلى مؤسسة «فرست سيتيزنز بنك آند تراست».

وهز انهيار بنك سيليكون فالي الصناعة المصرفية ودفع شركة تأمين الودائع الفيدرالية والمنظمين الآخرين إلى العمل لحماية المودعين لمنع اضطراب مالي أوسع نطاقا.

وانهار البنك، ومقره في سانتا كلارا بولاية كالفورنيا، في 10 مارس، بعدما سارع المودعون لسحب الأموال وسط مخاوف بشأن وضع البنك ومدى استقراره. يشار إلى أن انهيار سيليكون فالي هو ثاني أكبر انهيار مصرفي في تاريخ الولايات المتحدة.