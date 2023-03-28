انتخب الحزب الوطني الأسكتلندي حمزة يوسف زعيما جديدا له، حيث تمكن وزير الصحة الحالي من هزيمة المرشحين وزيرة المالية كيت فوربس ووزيرة سلامة المجتمع السابقة آش ريجان في اقتراع بين أعضاء الحزب.



وذكرت وكالة «بي ايه ميديا» البريطانية، أن حمزة سيصبح أصغر وزير أول في اسكتلندا، وأول شخص من عرقية أقلية مسلمة ينحدر من باكستان، يتولى هذا المنصب، وذلك بعد انتخابه لرئاسة الحزب الوطني الأسكتلندي.



وبعد منافسة قوية، اختار نواب الحزب يوسف (37 عاما) لرئاسة الحزب خلفا لنيكولا ستورغون.



ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن أن يوسف أصبح سادس وزير أول لأسكوتلندا، بعد إجراء تصويت في البرلمان الأسكتلندي اليوم.



وكانت ستورغون، صاحبة أطول فترة تولى لمنصب الوزير الأول في أسكتلندا، قد أعلنت الشهر الماضي أنها ستتنحى عن منصبها، بعد أكثر من ثمانية أعوام في المنصب.