

اتفق وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، على عقد لقاء ثنائي بينهما خلال شهر رمضان الحالي.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» أن ذلك تم خلال ثاني اتصال هاتفي بينهما خلال أسبوع.



وقالت: «جرى خلال الاتصال مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة في ضوء الاتفاق الثلاثي الذي تم التوقيع عليه في جمهورية الصين الشعبية، كما اتفق الوزيران على عقد لقاء ثنائي بينهما خلال شهر رمضان الحالي». وكانت السعودية وإيران اتفقتا في بكين، في وقت سابق من الشهر الجاري، على استئناف العلاقات المقطوعة بينهما منذ 2016، وإعادة فتح السفارتين خلال شهرين.



وأكدت الرياض أن الاتفاق أبرم على أساس عودة العلاقات الديبلوماسية، وسط رغبة مشتركة لدى الجانبين بحل الخلافات عبر التواصل والحوار.