

ناصر العنزي



يدخل منتخبنا الوطني الأول في تجربة ودية ثانية اليوم بلقائه مع منتخب طاجيكستان، وذلك على ستاد جابر الدولي ضمن استعداداته للمشاركات المقبلة، حيث خرج فائزا في تجربته الأولى على الفلبين بهدفين نظيفين الجمعة الماضي سجلهما بدر طارق وعلي خلف.



ويسعى مدرب «الأزرق» البرتغالي روي بينتو إلى الاستفادة من هذه المواجهات بإشراكه أغلب العناصر المختارة ومنحهم الفرصة الكافية قبل تقييمهم.



وقد خاض منتخبنا تدريباته استعدادا لمباراة اليوم بمشاركة جميع لاعبيه بعدما تدارس المدرب مع لاعبيه إيجابيات وسلبيات المباراة السابقة مع الفلبين.

ومن المتوقع أن يحدث عدة تغييرات في تشكيلة اليوم سعيا لتجربة أكبر عدد من اللاعبين، إذ ان مثل هذه المباريات التجريبية تسهم في كشف الأخطاء قبل الدخول في المباريات الرسمية، لذلك بات على كل لاعب إثبات أحقيته في القائمة، خصوصا أن بينتو ينوي ضم عدد من لاعبي المنتخب الأولمبي المشارك حاليا في دورة دولية في قطر مستقبلا، كما يجب على الجماهير مؤازرة «الأزرق» اليوم بعدما غابت عن المباراة الماضية دعما للاعبين ورفع معنوياتهم.



ومن المقرر أن يدير اللقاء الحكم العماني أحمد الكاف بمساعدة مواطنيه أبو بكر العمري وراشد الغيثي.