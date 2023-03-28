

يحيى حميدان



قال مدرب منتخبنا الوطني البرتغالي روي بينتو، انه درس كامل نقاط القوة والضعف في منتخب طاجيكستان الذي سيلتقيه «الأزرق» اليوم على ستاد جابر.



وأضاف بينتو، في المؤتمر الصحافي الخاص باللقاء الذي عقد أمس في قاعة المؤتمرات بستاد جابر، انه يرى طاجيكستان منتخبا منظما ولم يخسر منذ شهر يونيو الماضي، وبالتالي فإن المباراة ستكون اختبارا قويا بالنسبة لنا.



وأشار بينتو إلى أنه يرفض الحديث عن بعض الخيارات الفنية، وذلك فيما يخص اعتماده الكامل على سليمان عبدالغفور في حراسة المرمى، مؤكدا أن الفرصة ستتاح للحراس البدلاء المميزين في الوقت المناسب، وأردف قائلا «نحن نفكر حاليا في تعديل التصنيف الدولي وتحقيق النتائج المميزة».



من جهته، أكد مدافع منتخبنا الوطني فهد الهاجري، أن تغيير الساعة البيولوجية بسبب دخول شهر رمضان المبارك ساهم في عدم تقديم المنتخب للمستوى الفني المأمول أمام الفلبين (2-0) باللقاء الأخير الجمعة الماضي، لافتا إلى ان «الأزرق» سيقدم كل ما لديه في مباراة طاجيكستان والمباريات المقبلة للخروج بالصورة المرضية.



بدوره، أوضح مدرب منتخب طاجيكستان، الكرواتي بيتر شيغرت، أنه لا يملك كل الأوراق المتاحة له لبعض الغيابات لكنه يثق بالعناصر التي قدمت معه الى الكويت، مشيرا الى أن تراجع معدل تسجيل مهاجميه للأهداف في المباريات الأخيرة كان بسبب قوة المنتخبات التي واجهناها والتي كان آخرها الإمارات (0-0).



أما لاعب طاجيكستان برفيزدون اومبارييف، فقال ان زملاءه يرغبون في تقديم صورة مميزة بلقاء اليوم، مشيرا الى ان عدم الخسارة في آخر 9 أشهر يعد أمرا مميزا وإيجابيا بالنسبة لنا ونعمل على مواصلة هذه النتائج بكأس آسيا 2023 المقبلة في قطر.