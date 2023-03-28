

هيمن فريق تويوتا جازو للسباقات TGR على الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للتحمل 2023 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات FIA، إذ حقق فوزا مزدوجا بالمركزين الأول والثاني في سباق الـ «1000 ميل من سيبرينغ» الذي شهد منافسة قوية بين العديد من المركبات العالية الأداء.



ونجح الفريق المؤلف من مايك كونواي وكاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز في تحقيق فوز صعب بالمركز الأول على متن مركبة تويوتا GR010 الكهربائية الـ «هايبرد» العالية الأداء التي تحمل الرقم (7)، وذلك بعد إكمال 239 دورة في موطن سباقات التحمل في مدينة سيبرينغ الواقعة في ولاية فلوريدا الأميركية.



وبعد خوض منافسة شرسة طوال مجريات السباق، حقق فريق تويوتا جازو للسباقات TGR المؤلف من أبطال العالم والفائزين بسباق «لومان» 2022، سيباستيان بويمي وبريندون هارتلي وريو هيراكاوا، نتيجة مثالية للفريق، وذلك من خلال الفوز بالمركز الثاني على متن مركبة تويوتا GR010 الكهربائية الـ «هايبرد» العالية الأداء التي تحمل الرقم (8).



وتأتي هذه الإنجازات لتمثل الفوز الأربعين بالنسبة لفريق تويوتا جازو للسباقات TGR في بطولة العالم للتحمل WEC، حتى مع انضمام منافسين جدد على متن عدد من المركبات العالية الأداء إلى البطولة.

ويعود هذا الفوز الكبير إلى عوامل عدة، ومنها: الانسجام الكبير بين أعضاء الفريق، والتنسيق القوي في ما بينهم، فضلا عن أدائهم الخالي من الأخطاء، وإدارتهم الجيدة للإطارات، ليتمكنوا في نهاية المطاف من تحقيق فوز مزدوج بالمركزين الأول والثاني.



وبهذه المناسبة، قال رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن ومؤسس فريق تويوتا جازو للسباقات TGR آكيو تويودا: «أتقدم بالتهنئة والشكر لجميع السائقين وأعضاء الفريق الذين أنهوا الجولة الأولى بالمركزين الأول والثاني، وعلى الرغم من تغير المركبات وزيادة عدد المنافسين، فإنني أشعر بأن الفوز هو نتيجة الجهد الجماعي لكافة أعضاء الفريق، وأود أيضا أن أشكر السائق كاموي، فمنذ أن أصبح قائدا للفريق، ازدادت قوة الفريق بالتأكيد، إذ ساهم في تحقيق هذا الفوز بصفته سائقا ورئيسا للفريق وحافظ على التواصل مع السائقين الآخرين في فريقه وتعاونهم مع بعضهم البعض.

ودعونا نواصل هذه المسيرة المفعمة بالنجاح لجعل مركبة تويوتا GR010 الكهربائية الـ(هايبرد) أفضل مركبة على الإطلاق».



وستواصل مركبة تويوتا GR010 الكهربائية الـ«هايبرد» استعمال الوقود الحيوي المتجدد بنسبة 100%، والمصنع من المواد الزراعية ومشتقاتها، ما يقلل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 65% على الأقل، ويسهم في الجهود المستمرة لتعزيز الاستدامة في رياضة سباقات السيارات.



هذا، وتستأنف منافسات بطولة العالم للتحمل WEC في 16 أبريل مع سباق بورتيماو 6 ساعات في البرتغال، وهو الثاني من أصل سبعة سباقات مقررة هذا الموسم.