صرف زيادة شهر أبريل في 10 منه وتساوي 950 جنيه إسترليني للبعثة العادية و 1425 للبعثة المميزة بعد إيداع الرواتب في 20 الجاري

الرواتب الجديدة للبعثة العادية في بريطانيا 2850 والمميزة 4275 جنيه إسترليني و أمريكا العادية 3900 والمميزة 5850 دولار

لا أثر رجعياً لبدل الفيزا ويصرف لمن سيتقدم بطلب بعد 1 أبريل المقبل

3 إجراءات للموافقة على الدراسة بالخارج

مريم بندق



قالت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إنه تم تخصيص 1.5 مليار دولار لوزارة التعليم العالي لتغطية رواتب طلبتنا الدارسين بالخارج من مبتعثي وزارة التعليم العالي إلى جانب الرسوم الدراسية فضلا عن زيادة المخصصات والبدلات بنسبة 50% تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

وكشفت المصادر عن أن صرف أول مخصصات من الرواتب مع زيادة 50% لشهر مايو سيتم اعتبارا من 20 أبريل المقبل حتى 23 منه للطلبة المستحقين، بحيث يكون الراتب الجديد للبعثة العادية 2850 جنيها إسترلينيا، والبعثة المتميزة 4275 في بريطانيا، وفي الولايات المتحدة الأميركية أصبح الراتب للبعثة العادية 3900 والمتميزة 5850 دولارا.

وذكرت أنه سيتم صرف زيادة الـ 50% عن شهر أبريل المقبل في 10 من الشهر ذاته، حيث سيتم إيداع مبلغ 950 جنيها إسترلينيا للبعثات العادية، و1425 للبعثات المتميزة.

وأضافت أنه تم صرف 1900 جنيه استرليني للبعثات العادية، و2850 للبعثات المتميزة رواتب عن شهر أبريل في 20 الجاري.

وبينت أن بدل الفيزا لا يتم صرفه بأثر رجعي، وسيصرف لمن سيتقدم من الطلبة المبتعثين من وزارة التعليم العالي بطلب لفيزا جديدة بعد تاريخ 1 أبريل 2023.

3 إجراءات للموافقة على الدراسة بالخارج

قالت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ "الأنباء"، إن موافقة الجهات المختصة على طلب الدراسة بالخارج تتم بعد استيفاء الراغب في الدراسة شروط الجهة التعليمية، وموافاته بالقبول، إلى جانب اختيار الجامعات المدرجة بالقائمة المعتمدة لدى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العال.

من الأهمية ذكر أنه بعد اعتماد الميزانية الجديدة 2023- 2024 سيتضح عدد المقاعد المخصصة للبعثات والتخصصات سواء الخارجية أو المحلية.