

ثامر السليم



تقدم رئيس جمعية إحياء التراث الاسلامي طارق العيسى بالتهنئة الى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد وللشعب الكويتي بمناسبة شهر رمضان، سائلا الله ان يجعل هذا الشهر خيرا على بلدنا وعلى الأمة الإسلامية، مؤكدا ان الجمعية حريصة في مثل هذه المناسبات الطيبة على التواصل مع جميع فئات المجتمع، وقد عكست الجمعية هذا الاهتمام من خلال اقامة مثل هذه اللقاءات الطيبة التي تتكرر في كل عام، خصوصا في شهر رمضان المبارك وفي عيدي الفطر والأضحى.

وتابع العيسى خلال حفل استقبال تهاني رمضان بمقر جمعية احياء التراث الاسلامي في منطقة قرطبة بحضور جمع غفير مساء أمس الأول، لا شك ان رمضان فرصة عظيمة ونسأل الله ان يوفقنا لصيامه وقيامه وعمل الخير فيه لأنه شهر الرحمة والشعور بالفقراء، مشيرا الى انه ولله الحمد فإن اهل الخير في الكويت اجود ما يكونون في هذا الشهر الفضيل وهم يخرجون زكاتهم ويتوجهون لمشروع افطار الصائم وهو المشروع الموسمي الذي تقيمه جمعية احياء التراث داخل الكويت وخارجها وتستفيد منه المراكز الاسلامية والمدارس والمعاهد ودور الأيتام.

وتوجه العيسى باسمه واسم جمعية احياء التراث بالشكر لأهل الخير لدعم المشاريع الخيرية التي تقوم بها الجمعية سواء طوال شهر رمضان المبارك أو طوال العام.