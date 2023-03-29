حنان عبدالمعبود



صرح مدير صندوق مرضى السرطان بالجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان جمال الصالح بأن الصندوق يقوم بزيادة المساعدات لعدد أكبر من حالات مرضى السرطان، ضمن استراتيجيته.



وقال الصالح في تصريح له: نستقبل في الصندوق الحالات المقدمة لطلب الدعم والمساعدة شهريا، ويلتزم الصندوق بصرف المساعدات للمرضى تخفيفا من أعباء المرض عليهم وعلى أسرهم.



وأوضح ان الصندوق يتلقى في رمضان العديد من المكالمات من مرضى السرطان الذين يثنون على استمرار دعم الصندوق لهم، مشيرا الى مواصلة دعم المتبرعين للصندوق لمواصلة عطائه بتقديم مساعدات مالية شهرية لمن يفقد عمله نتيجة لرحلة علاجه، وتحمل تكاليف الأشعات والفحوصات وغيرها من المشاريع الداعمة لمريض السرطان وأسرته.



وأضاف جمال الصالح أن استمرار المساعدات بمختلف صورها للمرضى تحسن من صحتهم النفسية وتحقق دعما ايجابيا لنوعية حياة المرضى. وبين أن القائمين على صندوق مرضى السرطان يقومون بتسريع الإجراءات الخاصة بتسليم المساعدات ودفع تكاليف الفحوصات وتوفير ما يستطيعون لمساعدة المريض بالتخفيف عنه. وأضاف لأن تواصلنا مع المرضى وأسرهم مباشر لذلك نعلم أهمية تعزيز روح التكافل الإنساني والاجتماعي للمريض وأسرته والتي تخفف من المعاناة التي يشعر بها المريض ليس أمام المرض ولكن أمام متطلبات المعيشة والحفاظ على كيان الأسرة، لكل من يساهم في تخفيف معاناة مرضى السرطان وأسرهم ويدخل السرور على قلوبهم، ندعو الله أن يجعله في ميزان حسناتهم.