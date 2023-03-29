أسامة أبو السعود



وسط أجواء إيمانية وتنظيم متميز من القائمين على المركز الرمضاني وإدارة مساجد العاصمة، أمّ القارئ مشاري العفاسي آلاف المصلين في صلاة التراويح في الليلة الخامسة من شهر رمضان المبارك بالمركز الرمضاني بمسجد الراشد في منطقة العديلية.



وأكد مدير إدارة مساجد العاصمة د.يحيى الرشيدي أن الإدارة حريصة على تفعيل قيمة الشراكة والتي تعد من استراتيجيات وزارة الأوقاف مع جهات الدولة كوزارة الداخلية ووزارة الصحة وباقي مؤسسات الدولة التي تسهم معنا في إنجاح المركز الرمضاني والذي أصبح سمة بارزة في رمضان. وشدد د.الرشيدي على حرص الإدارة على تقديم جميع التسهيلات من أجل راحة المصلين قائلا: عقدنا اجتماعات مع فريق العمل الرمضاني قبل الشهر الفضيل حتى نصل إلى المستوى الذي ننشده من الاستعداد المنظم، ما يجعل مركز الراشد وجميع مساجد الإدارة مهيأة بالشكل الذي يتناسب مع الجو الرمضاني ودورها الريادي والرسالة السامية كمراكز إشعاع إيماني وثقافي ودور عبادة.